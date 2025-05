Policías del Campo de Gibraltar exigen suspender el actual plan contra el narcotráfico en la comarca tras ser encañonados por un delincuente

La Línea/El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha pedido este miércoles la suspensión del actual Plan contra el narcotráfico del Campo de Gibraltar por considerarlo "ineficaz" frente al creciente poder de las organizaciones criminales. La demanda llega tras un grave incidente ocurrido la madrugada del 22 de abril en La Línea de la Concepción, cuando un agente se vio obligado a refugiarse tras un vehículo policial al ser encañonado por un individuo armado con una pistola de calibre 45 durante un control rutinario.

El suceso tuvo lugar en la calle Balandro, en el polígono del Zabal, una zona marcada por la actividad delictiva. Agentes de Seguridad Ciudadana dieron el alto a un vehículo sospechoso que había intentado eludir la presencia policial con maniobras evasivas. Durante la identificación, uno de los ocupantes, desde el asiento trasero, extrajo el arma de su cintura y apuntó directamente a uno de los policías. La rápida reacción del agente, que logró cubrirse tras el coche patrulla mientras pedía refuerzos, evitó un posible tiroteo.

La intervención policial culminó con la detención de los cuatro ocupantes del vehículo. En el registro, los agentes hallaron la pistola, cargada y con munición del calibre 45 —superior al armamento reglamentario que portan los funcionarios—, así como herramientas susceptibles de ser empleadas en robos: dos pasamontañas, una palanqueta, una maza y varios destornilladores. Según fuentes policiales, los detenidos tienen numerosos antecedentes penales y supuestos vínculos con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y robos con fuerza en viviendas. Uno de ellos estaba reclamado por un juzgado de Marbella por un delito de atentado. El juez decretó prisión provisional para el autor del intento de ataque y dejó en libertad con cargos a los otros tres.

Para Jupol, este nuevo episodio es una muestra más de que “la percepción ciudadana de que Policía Nacional y Guardia Civil no cumplen con la sociedad en el Campo de Gibraltar en la lucha contra el narco es indiscutible”. “Esto no es normal, ni son hechos aislados. Hay que dejar de mirar hacia otro lado”, afirma el sindicato en un comunicado.

La organización policial denuncia que los narcotraficantes “se benefician hasta de los apagones”, como el ocurrido recientemente, cuando “numerosas narcolanchas aprovecharon para colar droga en la costa de Cádiz sin oposición”. Añaden que la violencia asociada a estas redes no deja de crecer y critican que el Ministerio del Interior “va camino de quedarse sin argumentos para justificar la ineficacia policial”.

Uno de los puntos clave en su demanda es la falta de medios: “La Guardia Civil ha comenzado a repartir chalecos antibalas de uso militar, mientras que en la Policía Nacional hay agentes que se pasan entre ellos viejos chalecos usados”, denuncian. A ello se suma el éxodo de agentes: “Cerca del 50% de la plantilla en Algeciras y La Línea ha pedido el traslado ante la situación de inseguridad y falta de incentivos”.

Jupol insiste en la necesidad de que el Campo de Gibraltar sea declarado zona de especial singularidad, una figura administrativa que permitiría dotar de más medios y condiciones laborales mejoradas a los agentes desplegados en la zona. Actualmente, el área es considerada de especial violencia criminal, una calificación sin las compensaciones económicas y operativas de la anterior.

“Ya no vale eso de lo que no se ve, no pasa. Aquí sí pasa, y el único que no lo ve, es el que no quiere verlo”, concluye el comunicado del sindicato.