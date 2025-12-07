La Policía Nacional investiga a @saritapolicía, la agente explosiva que nunca existió: todo era inteligencia artificial

@saritapolicía, luce un aire “explosivo” —casi de Brigitte Bardot con placa— y aparece en vídeos que simulan su actividad profesional.

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras detectar la circulación de un perfil falso de una supuesta agente del cuerpo creado íntegramente con inteligencia artificial. La protagonista, conocida como @saritapolicía, luce un aire “explosivo” —casi de Brigitte Bardot con placa— y aparece en vídeos que simulan su actividad profesional: conduciendo un vehículo oficial, posando en un aparcamiento de comisaría o compartiendo reflexiones como si formara parte del cuerpo.

“No esperen encontrar a esta agente en nuestras calles ni en ninguna comisaría porque ni es policía ni es real”, han aclarado fuentes oficiales, subrayando que se trata de un producto generado por IA y no de una funcionaria pública.

El perfil ha circulado principalmente en Instagram y TikTok, donde acumula miles de seguidores gracias a más de 70 publicaciones que recrean una supuesta vida policial con sorprendente verosimilitud. Precisamente esa apariencia realista es lo que ha encendido las alarmas.

La Policía advierte de que la difusión de identidades falsas que se hacen pasar por agentes puede dañar la imagen del cuerpo y generar desinformación entre los usuarios. Además, recuerdan que suplantar a funcionarios públicos en internet puede acarrear consecuencias legales.

El cuerpo también insiste en la importancia de verificar la autenticidad de cualquier cuenta que aparente representar a instituciones o fuerzas de seguridad, especialmente en un momento en el que la inteligencia artificial permite crear perfiles falsos cada vez más elaborados.

La investigación sigue abierta para determinar quién está detrás de la creación de este contenido y si existía una intención de desprestigiar a la Policía Nacional.