Plenergy inaugura una nueva gasolinera en Algeciras y expande su red a cinco estaciones en el Campo de Gibraltar

Plenergy ha inaugurado una nueva estación de servicio en Algeciras, una de las nuevas tres gasolineras que la firma de bajo coste ha incorporado en Andalucía. Con esta, la compañía suma cinco establecimientos en el Campo de Gibraltar.

La nueva gasolinera se ubica en la avenida Gesto por la Paz, entre el puente Matadero y el principio de la Carretera a Cádiz. Plenergy ha adquirido la estación de servicio que venía siendo operada desde su apertura por BP en ese mismo emplazamiento. En los últimos días, los operarios han culminado la sustitución de las rotulaciones, adaptándola a la identidad corporativa del nuevo propietario.

Con esta adquisición, la antigua Plenoil suma cinco estaciones de servicio en el Campo de Gibraltar. En Algeciras, ya cuentan con otra en Carretera a Cádiz, frente a la barriada de El Saladillo. Además, tienen operativas una en el polígono de Palmones de Los Barrios, una a las afueras del casco urbano de San Roque y otra en el polígono El Zabal de La Línea. En el total de la provincia de Cádiz, son 12 sus establecimientos.

Además de la algecireña, Plenergy ha inaugurado dos estaciones de servicio Mairena del Alcor y Sevilla capital, con lo que alcanza las 71 gasolineras en la comunidad autónoma y un total de 330 en España y Portugal. Andalucía se convierte, junto a la Comunidad Valenciana (73), en la región con mayor implantación de la compañía.

Cada gasolinera cuenta con tres empleados para ofrecer atención a pie de pista, lo que supone la contratación de nueve trabajadores en estas últimas aperturas. En el conjunto de Andalucía, este mismo verano, la plantilla de Plenergy ha superado los 240 empleados.

“Superar las 70 estaciones en Andalucía es una muestra de nuestro firme compromiso con esta tierra y, sobre todo, con el ahorro de los conductores andaluces”, señaló José Rodríguez de Arellano, consejero delegado de Plenergy.

El plan de expansión de la empresa prevé superar las 350 estaciones en España y Portugal a finales de 2025 y llegar a 500 en 2027, con un ritmo de 80 aperturas anuales.