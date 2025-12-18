La Plataforma Social del Campo de Gibraltar pide un "frente común" con PSOE e IU para reducir gastos en la Mancomunidad y Arcgisa

La Plataforma Social del Campo de Gibraltar ha solicitado a los portavoces de los grupos políticos del Partido Socialista (PSOE) e Izquierda Unida (IU) de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar "hacer un frente común" entre los ayuntamientos gobernados por estas fuerzas políticas y la plataforma "para cambiar el modelo de gestión de Arcgisa" y "reducir los gastos salariales de altos cargos de la empresa". El colectivo sostiene que "en los últimos años se viene produciendo sucesivas subidas de las tarifas del agua y de la basura a los ciudadanos de la comarca mientras que Arcgisa tiene una deuda a largo plazo de 44 millones de euros".

"Desde la Plataforma Social hemos propuesto una reducción de 800.000 euros anuales en gastos salariales de altos cargos de la Mancomunidad y Arcgisa para que el pago de la deuda no caiga solo en los bolsillos de los ciudadanos", señala la plataforma en un comunicado. "En este momento el gasto salarial en altos cargos de Arcgisa asciende a 1.100.00 euros", precisa.

Desde la Plataforma Social del Campo de Gibraltar también proponen que "desde ese frente común se pueda impulsar el papel del Consejo Económico y Social como motor político de la Mancomunidad para tratar los graves problemas social y medio ambientales del Campo de Gibraltar, reivindicando un Plan Integral justo y participativo con nuestra comarca".

"Hace falta un cambio en el papel político de la Mancomunidad a través del Consejo Económico y Social para que defienda los derechos de los ciudadanos del Campo de Gibraltar y otro modelo de gestión de la empresa Arcgisa a favor de los ciudadanos con una gestión más austera en gastos de altos cargos, por eso solicitamos a los grupos políticos PSOE e IU crear un frente común para presentar una alternativa a la situación actual de la Mancomunidad y de la empresa Arcgisa", reivindican desde el colectivo.