La plataforma 6F se concentra en Algeciras con intención de marchar al Puerto

La plataforma 6F se ha concentrado en el polígono de La Menacha, en Algeciras, con la intención de emprender una marcha hasta el Puerto de Algeciras. Alrededor de unos 70 vehículos particulares de trabajadores del sector primario han llegado a la ciudad desde Jaén y Sevilla para protestar por la situación que vive el campo español.

Los manifestantes se encuentran en la entrada de La Menacha, en la explanada junto a la Preferencia del estadio de fútbol Nuevo Mirador. La Policía Nacional se ha personado en el lugar. Pasado el mediodía, los miembros de la plataforma se encontraban solicitando el permiso para emprender una marcha, en sus vehículos o a pie, hasta el Puerto de Algeciras, algo que las fuerzas de seguridad no han autorizado. La intención de los manifestantes es realizar registros en los camiones procedentes de Marruecos para comprobar que cumplen con las premisas exigidas por la Unión Europea.

Entre las pancartas que portan algunos de los manifestantes de la plataforma puede leerse "Entre todos deroguemos la Agenda 2030", "Marruecos nos está invadiendo con hortalizas cancerígenas" o "No es cambio climático, es manipilación climática". La plataforma está respaldada también por el colectivo Pancartas Amarillas Sevilla.

"Hasta aquí hemos llegado", ha clamado Lola Guzmán, portavoz de la plataforma 6-F en declaraciones a Europa Press desde La Menacha, donde se han reunido para tratar de bloquear el Puerto de Algeciras, algo que no se ha producido ya que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no les han permitido dicha movilización al no contar con los permisos necesarios para ello.

Guzmán se ha desvinculado de la tractorada que se llevará a cabo el jueves 22 de febrero por parte de las cuatro asociaciones agrarias de la provincia de Cádiz -Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias- en la que se saldrá desde Jerez y que sí que cuenta con todos los permisos necesarios para ello por parte de la Subdelegación del Gobierno.

"Cuando nos dicen cuánto gana un agricultor, un ganadero o un pescadero, esa no es la pregunta. La pregunta es cuánto pierde un agricultor, un ganadero o un pescador. Estamos trabajando a pérdidas y hasta aquí hemos llegado. Nos tienen que respetar", ha dicho la portavoz de esta plataforma independiente de agricultores, quien ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que les den su apoyo.

Así, ha asegurado que gracias a sus compañeros en los lineales de los supermercados "se está comiendo en condiciones con los fitosanitarios que cumplen las normativas de la Unión Europea" y que "gracias a estos compañeros que estamos aquí en Algeciras, estamos evitando que todo lo que está entrando de Marruecos llegue a Europa". "Ya no queremos ni que entren con los mismos fitosanitarios que nosotros, no van a entrar porque no forman parte de la Unión Europea", ha añadido tajante.

En ese sentido, ha aseverado que "aquí no va a entrar nada que tengamos nosotros para vender", poniendo de ejemplo que "en Valencia estén las naranjas colgadas en el árbol y estén entrando de Egipto y de Turquía. Eso se ha terminado".

La plataforma 6F nació a partir del 6 de febrero con las múltiples tractoradas que paralizaron las principales carreteras del país. Agricultores y ganaderos, a título personal, se están coordinando a través de las redes sociales para organizar estas protestas al margen de las principales organizaciones agrarias.

De hecho, las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias afrontan desde este lunes la segunda semana de movilizaciones en defensa del campo con cortes autorizados en las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. El jueves día 22 las tractoradas partirán desde Jerez hasta Algeciras para bloquear el Puerto de Algeciras con el túnel de acceso de la A-7 como punto central de su manifestación.