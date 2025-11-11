El personal civil de Defensa en el Campo de Gibraltar se moviliza: concentraciones en Algeciras, San Roque y Tarifa contra la “paga trampa” del Ministerio

El malestar del personal civil de Defensa también se dejará sentir en el Campo de Gibraltar. La Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (USO), junto a la Asociación Profesional del Personal Laboral de la Administración General del Estado (Aplage), ha convocado concentraciones simultáneas el próximo 13 de noviembre en una decena de provincias españolas. En la comarca, las protestas se desarrollarán en la Estación de Vigilancia del Estrecho (Eviest), en Tarifa; la residencia militar Fuerte de Santiago y la Comandancia Naval, en Algeciras; y el acuartelamineto Cortijo de Buenavista, en San Roque.

“No pedimos privilegios, pedimos justicia”, resume Sergio Quirós, delegado sindical de USO y secretario de Aplage en la comarca. “Estamos hartos de que se nos impongan medidas temporales, sin negociación, que excluyen a parte del personal y no solucionan los problemas de fondo”.

El origen del conflicto está en la reciente decisión del Ministerio de Defensa de ofrecer una gratificación extraordinaria denominada MUA, junto con una productividad por objetivos que, según denuncian los sindicatos convocantes, no supone una mejora real en las condiciones laborales.

“Se trata de una paga no consolidable, sin carácter permanente y que depende de la voluntad política de cada año”, explican desde USO. “Además, se excluye al personal estatutario y se aplican criterios injustos, como penalizar las ausencias por enfermedad”.

Los representantes sindicales señalan que incluso parte del dinero anunciado ya estaba presupuestado en ejercicios anteriores, por lo que —afirman— “el Ministerio intenta vender como nuevo algo que no lo es”.

La comarca, espejo del malestar general

En el Campo de Gibraltar trabajan centenares de empleados civiles del Ministerio de Defensa en distintos centros y residencias militares. La mayoría pertenecen al personal laboral o funcionario civil, y muchos acumulan años de servicio “sin que su esfuerzo se vea reconocido ni en las nóminas ni en las condiciones”.

“Somos parte esencial del funcionamiento de las Fuerzas Armadas”, subraya Quirós. “Sin el personal civil no se podrían mantener instalaciones, realizar labores técnicas ni garantizar servicios básicos en los acuartelamientos. Sin embargo, seguimos siendo los grandes olvidados”.

El sindicalista asegura que la paciencia del colectivo “tiene un límite”. “Queremos que las mejoras sean permanentes y que se apliquen a todos, sin discriminaciones. No aceptaremos que se siga marginando a trabajadores por su categoría administrativa”, añade.

Andalucía, el epicentro de las protestas

Aunque las movilizaciones se extenderán a 70 centros de toda España, Andalucía concentra más de la mitad (36), lo que, según USO y Aplage, refleja la especial importancia del personal civil de Defensa en esta comunidad. Además del Campo de Gibraltar, habrá concentraciones en Cádiz capital, San Fernando, Rota, Granada, Málaga, Sevilla y Córdoba, entre otras localidades.

Las protestas buscan visibilizar un malestar que se arrastra desde hace años. “Llevamos tiempo denunciando la falta de negociación y el agravio comparativo entre trabajadores que desempeñan funciones similares”, apuntan los sindicatos.

USO y Aplage han dejado claro que estas movilizaciones no serán las últimas. “Mantendremos las protestas hasta que el Ministerio de Defensa se siente a negociar en serio”, afirma Quirós.

“Queremos una medida estructural, no un parche electoral. Y sobre todo, queremos que se escuche a todos los colectivos afectados, sin exclusiones. No dejaremos atrás a nadie”, insiste.

El próximo miércoles 13 de noviembre, los trabajadores volverán a concentrarse a las puertas de los centros militares para exigir igualdad, estabilidad y respeto.