Los periodistas del Campo de Gibraltar se suman al minuto de silencio mundial por los asesinados en Gaza

La Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar (APCG) y la demarcación campogibraltareña del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) han convocado a medios y periodistas de la comarca a participar en una concentración simbólica este lunes, 1 de septiembre, a las 12:00. La acción consistirá en guardar un minuto de silencio en las redacciones y realizar un apagón de portadas, como gesto de condena ante los asesinatos de informadores en Gaza.

La iniciativa se enmarca dentro de la convocatoria internacional impulsada por Reporteros sin Fronteras (RSF) y el movimiento Avaaz, que buscan visibilizar la situación de la prensa en la Franja de Gaza, donde la ofensiva militar israelí ha segado la vida de centenares de periodistas.

Las organizaciones periodísticas campogibraltareñas se adhieren así al llamamiento global, denunciando la masacre y reclamando garantías para un acceso libre y sin restricciones de la prensa internacional al territorio gazatí.

La concentración tendrá lugar en las redacciones de los medios de comunicación de la comarca, donde se invita a profesionales a secundar la protesta en defensa de la libertad de prensa y el derecho a la información.