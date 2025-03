Sánchez defiende el aumento del gasto en Defensa: "Un submarino no tripulado puede interrumpir el tráfico marítimo en el Estrecho"

Algeciras/El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados el aumento del gasto en Defensa equivalente al 2% del PIB de España para cumplir las directrices de la Unión Europea. "No podemos vivir bajo la amenaza de que cualquier día un submarino no tripulado interrumpa el tráfico marítimo en el Estrecho o corte las los cables de fibra que nos conectan con el resto del mundo, o que un grupo de hackers extranjeros hagan colapsar nuestros aeropuertos en plena campaña de verano o que logren aupar al poder a un títere de Putin, como ya han hecho en varios países de nuestro entorno", ha indicado en su comparecencia.

"Esta forma de amenaza híbrida, que es como lo llaman los expertos, empleada por Rusia y por otros actores también privados, no es tan visible como la tradicional. No sale en los periódicos, tampoco abre telediarios, pero existe. Está creciendo y supone un riesgo real al que no podemos mirar para otro lado, no podemos seguir ignorando", ha señalado Sánchez en el Congreso.

"Por tanto, Europa, señorías, debe ampliar y debe modernizar nuestros sistemas de seguridad para poder neutralizar todas estas nuevas amenazas híbridas", sentenció el presidente del Gobierno.

Sánchez garantizó ante el Congreso que España cumplirá con su compromiso de elevar el gasto en defensa al 2% del PIB y afirmó que dará "la batalla" en la UE por conseguir transferencias a fondo perdido ante el plan de "rearme" expuesto por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen.

El presidente no desveló plazos ni cantidades, aunque dejó claro que este esfuerzo en seguridad "no se hará en detrimento de nuestro Estado del bienestar". "Vamos a invertir en seguridad y en bienestar. En las dos cosas. Porque ambas son necesarias y complementarias. Porque, si se hace bien, una mayor inversión en seguridad no merma nuestro modelo social, lo protege", destacó.

Sánchez se posicionó a favor de las compras de armamento conjuntas y del impulso de un ejército común europeo, pero evitó dar cifras y aplazó la concreción de su plan hasta que no haya un acuerdo en el seno del Consejo Europeo sobre cuánta inversión hay que destinar a defensa y cómo se financiará.