La patronal del metal critica la "injustificada" convocatoria de huelga y acusa a los sindicatos de mentir

Campo de Gibraltar/La Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca) califica como "totalmente injustificada" la convocatoria de huelga de los trabajadores del sector, al entender que la propuesta que presentaron al Sercla era suficiente para alcanzar a un acuerdo y evitar los paros. La patronal acusa a los sindicatos de lanzar afirmaciones "falsas y descalificadoras que no se corresponden con la realidad del proceso negociador".

Femca reivindica ser la única parte que ha demostrado una "voluntad real" de acercamiento: "Hemos ido evolucionando, paso a paso, moviendo nuestras posiciones. Eso está reflejado en cada una de las propuestas que hemos presentado y que hemos hecho públicas en su integridad para que la ciudadanía pueda constatarlo. Lo que no hemos visto, sin embargo, ha sido movimiento alguno por parte de la representación sindical, ni un solo gesto que permitiese avanzar hacia un acuerdo".

"Han causado sorpresa las declaraciones de descalificación que hemos oído, que faltan totalmente a la verdad. Acabamos de oír a un dirigente de UGT negar que se haya acordado el incremento conforme al IPC, afirmando falsamente que estaba condicionado al complemento por incapacidad temporal (IT). Eso es rotundamente falso. Hemos sido extremadamente rigurosos y públicos en nuestras notas de prensa, y la opinión pública puede comprobarlo: el IPC se garantiza de forma independiente y no está vinculado a ninguna otra cláusula", señala José Muñoz, secretario general de Femca.

Muñoz critica los comportamientos de algunos manifestantes en la primera jornada de huelga: “La ley reconoce el piquete informativo. Pero en pleno siglo XXI, cuando todos tenemos acceso a la información por múltiples canales, vemos cómo se está degenerando hacia piquetes coercitivos, amenazadores, que están sembrando miedo entre trabajadores, atacando bienes e incluso intimidando a familias. Es absolutamente inaceptable que se secuestre a una ciudad, a una sociedad, con estos métodos.”

La patronal señala que la huelga golpea a un tejido empresarial y laboral más amplio del que se quiere mostrar: "Una vez más, los sindicatos actúan como si el sector industrial del metal en Cádiz se redujera al tejido auxiliar de las grandes tractoras. Pero el sector es mucho más: hay empresas de mantenimiento, de servicios, talleres pequeños, oficios diversos... trabajadores que nada tienen que ver con las grandes factorías y que ahora ven su actividad paralizada sin haber tenido voz ni capacidad de decisión".

La propuesta de la patronal

La propuesta de convenio colectivo planteada por Femca al Sercla recogía, en cuanto al incremento salarial, repetir la propuesta de subida del 3% en 2024 (con pago de atrasos) y del 2,8% en 2025, además del compromiso de actualización salarial anual conforme al IPC hasta 2030, con prórroga indefinida si no se denuncia el convenio. Hasta once artículos del convenio, destacaba la patronal, tendrían mejoras “sustanciales”, como el plus de transporte sin límite de días, la paga extra de Navidad adelantada, las mejoras en dietas, anticipos, vacaciones (con opción a 23 días laborables), bolsa de estudios (con pago único) y equipación completa de trabajo, entre otros.

Femca incluye una “regulación detallada” del contrato fijo-discontinuo, que contempla la inclusión de censos, el orden de llamamiento con criterios objetivos, el preaviso mínimo de 5 días, la limitación de 12 meses de inactividad en subcontratas y contratas y el ajuste al marco del Estatuto de los Trabajadores. Las empresas del sector aceptan reactivar el complemento PPTP incondicionado (el plus de tóxico), “con nuevas condiciones y una cadencia de incremento realista (hasta 5,75 euros/día en 2030), aplicable a personal de tajo en factorías”. “Hemos accedido a negociarlo, aun sabiendo que supone un coste adicional del 2,5% al 3% sobre el incremento lineal pactado”, matizaba Muñoz. A esto se suma, además, la mejora del complemento por incapacidad temporal, hasta 100% en casos graves, y mejora general al 85%, y un salario de nuevo ingreso para perfiles sin experiencia, limitado a 18 meses

La patronal considera que todos estos elementos configuran un convenio moderno, equilibrado y adaptado a la realidad del sector. “Todo esto estaba sobre la mesa antes de que comenzara esta huelga. Por tanto, no hay razones técnicas ni económicas que la justifiquen. Su mantenimiento solo puede obedecer a motivos ajenos al contenido real de la negociación”, concluye el secretario general de Femca.