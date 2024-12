El partido 100x100 gaditano auspiciado por Juan Franco celebrará su congreso constituyente en el primer semestre de 2025

Algeciras/La creación de un partido de carácter provincial plenamente gaditano, sin adscripción política alguna a derechas o izquierdas, cobrará carta de naturaleza en el primer semestre de 2025 con la celebración de su congreso constituyente. Impulsado por el alcalde de La Línea, Juan Franco, y con el respaldo de otros partidos políticos de ámbito local de la provincia, la nueva formación se marca como objetivo ejercer un papel decisivo, si no principal, en el gobierno de la Diputación de Cádiz a partir de 2027. La apuesta por el naranja 100x100 está hecha.

“Estamos colocando las primeras piedras”, asegura uno de los dirigentes de la nueva formación política, cuya marca convivirá y será plenamente compatible con la de los partidos ya existentes bajo el común denominador 100x100 en varios municipios (La Línea, Los Barrios, San Roque y Algeciras, este último, resucitado recientemente) y otras denominaciones en el resto de la provincia.

Bajo ese modelo, los promotores de la iniciativa ponen sus objetivos a medio plazo en los comicios municipales que se celebrarán dentro de dos años y medio gracias a la suma de los diputados provinciales que obtengan esa miriada de partidos localistas en sus respectivos partidos judiciales.

Para ello, los impulsores de la nueva formación -pendiente de registrar su nombre de manera oficial- han requerido de cierta labor de ingeniería legal a la hora de confeccionar sus estatutos, los cuales, según las fuentes consultadas, se encuentran ya redactados totalmente.

Junto a los partidos 100x100 citados -que además de la Alcaldía de La Línea tienen también la de Los Barrios, con Miguel Alconchel, y representación en el Pleno de San Roque-, el esqueleto del nuevo partido tendrá presumiblemente otros representantes campogibraltareños a través de los independientes de Nuevos Aires de Tarifa (NAT), con los que ya se ha mantenido una primera toma de contacto, así como de otras localidades de la provincia como Jerez de la Frontera, San Fernando, Arcos, Chipiona, Conil, Ubrique, Barbate o Villamartín, muchos de ellos de raíces andalucistas.

Papeletas en el interior de una urna electoral en las municipales de 2023. / Erasmo Fenoy

Las elecciones andaluzas de 2026

¿Renuncian a las elecciones andaluzas que se celebrarán no más allá de 2026? No necesariamente, pero el objetivo es pisar sobre seguro, sin unos resultados que puedan empañar los comicios municipales del año siguiente. Además, puede que, para la cita autonómica, no esté ni suficientemente engrasada la maquinaria ni consolidada la estructura del partido.

"Estamos valorando opciones para concurrir en otras circunscripciones electorales en las próximas elecciones municipales", admitió Franco a finales de octubre pasado en un foro con el Propeller Club de Algeciras al ser preguntado sobre una coalición gaditana de partidos. Cuestionado si también tiene previsto hacer lo mismo para las elecciones autonómicas, que se celebrarían en 2026 si no hay adelanto, o para las generales, cuya celebración tocaría en 2027, el alcalde linense explicó que el principal reto es la intendencia. "Nosotros tenemos en la actualidad 90 afiliados [en La Línea] y necesitamos una estructura fuerte para poder hacerlo. En 2019, cuando nos presentamos por primera vez, teníamos en la lista más personas que no estaban afiliadas que miembros del partido. Para las autonómicas y generales se exigen muchas cosas", destacó.

Pasados dos meses de esas declaraciones, las fuentes consultadas mantienen la misma tesis: el objetivo del nuevo partido serán los ayuntamientos y la Diputación de Cádiz, una institución en la que La Línea 100x100 ejerce un papel clave en el gobierno de coalición que mantiene con el PP y que preside la popular Almudena Martínez. Los de Franco gobernaron en el mandato 2019-2023 con el PSOE (con Irene García y Juan Carlos Ruiz Boix como presidentes) y la conclusión que sacan al cabo de seis años de gobierno con unos y otros es que los grandes partidos anteponen en muchas ocasiones los intereses de sus líderes nacionales y autonómicos a los de los ciudadanos de la provincia.

Algeciras 100x100

Una de las muchas metas de los 100x100 a escala provincial es lograr que su marca obtenga representación Algeciras, la segunda población por número de habitantes, y que junto con Los Barrios y Tarifa conforma un partido judicial del que salen cuatro de los 31 representantes en la Diputación.

La presentación, el pasado 10 de diciembre, de la gestora de cuatro miembros que llevará las riendas de la resucitada Algeciras 100x100 -tras no concurrir este partido a las municipales de 2023- es el primer paso para la integración de sus miembros en el proyecto provincial franquista, un proceso en el que también desempeña un rol destacado Alconchel.

La elección de un cabeza de cartel de relevancia entre los algecireños será determinante para el futuro electoral de la marca. Las apuestas están abiertas a ese respecto.