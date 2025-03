Una paciente denuncia jornadas de hasta nueve horas por la mala planificación en los traslados en ambulancia a Jerez

San Roque/Una paciente de Taraguilla que tiene que recibir rehabilitación en el hospital de Jerez denuncia la mala planificación a la hora de organizar los traslados en ambulancia desde el Campo de Gibraltar, con jornadas de hasta nueve horas que los usuarios tienen que soportar desde que son recogidos hasta que vuelven a sus casas.

Carolina, que fue intervenida hace casi dos meses para la colocación de una prótesis de rodilla en Jerez, tuvo que aceptar realizarse 12 sesiones de rehabilitación en el mismo hospital, al que la trasladaría una ambulancia. Tras unas primeras sesiones sin problemas, a las dos o tres semanas iban en la misma ambulancia pacientes que tenían que ser tratados en Jerez y en Cádiz. De esta manera el tiempo del trayecto ya aumentaba considerablemente.

Cuando los usuarios que eran trasladados a Cádiz terminaron sus sesiones, se acrecentaron los problemas porque comenzaron a ir en una misma ambulancia usuarios que tenían cita de rehabilitación a las 9:00 y a las 13:00, que son recogidos antes de las 7:00 y no vuelven a su casa hasta más tarde de las 16:00.

“A mí ya me quedan dos sesiones y aguantaré hasta el final, pero hay un hombre que acaba de ser operado y tuvo que esperar cuatro horas en la puerta de la consulta porque su cita era a la una de la tarde. Yo sé lo mal que se pasa cuando se está recién operado, más si hay que estar en una silla esperando tanto tiempo”, explica Carolina, que lamenta que no ha logrado que le den una solución a este problema. “Fui a exponer la situación al hospital de Jerez, allí me dijeron que tenía que ir a atención al usuario de La Línea, donde me dijeron que entendía la situación, pero que tenía que explicárselo a la empresa de las ambulancias y allí no nos dan una solución. Lo único que quiero es que el servicio esté mejor organizado y que las personas que tengan rehabilitación a primera hora vayan en una ambulancia y los que la tienen más tarde, en otra”, indica la afectada.