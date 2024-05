Las orcas del estrecho de Gibraltar hunden un velero frente a cabo Espartel

Las orcas que en esta época se mueven por el estrecho de Gibraltar han hundido al primer barco de la temporada. Se trata del velero Alborán Cognac, que según informa el diario El País, citando información proporcionada por Salvamento Marítimo, a las 9:00 de la mañana del domingo, los dos tripulantes del velero solicitaron ser evacuados tras sufrir un encuentro con las gladis a unas 14 millas de cabo Espartel (Marruecos), en la entrada sur del estrecho de Gibraltar. El barco sufrió daños significativos en su casco y timón, además de una vía de agua que ponía en peligro su integridad. Ante esta emergencia, Salvamento movilizó un helicóptero y solicitó ayuda al petrolero MT Lascaux, que estaba cerca.

Simultáneamente, se dio notificación a las autoridades marroquíes y Salvamento Marítimo instó a los tripulantes a colocarse los chalecos salvavidas y activar el AIS (Sistema de Identificación Automática), así como tener listas las radiobalizas en caso de necesidad de localización. Una hora después de la llamada de auxilio, a las 10:00, los dos navegantes fueron rescatados sanos y salvos por el petrolero, que los llevó a Gibraltar.

Horas después, según informa La Voz de Galicia, las autoridades de Rabat comunicaron a Salvamento que el Alborán Cognac, con matrícula de Palma, se había hundido mientras estaba siendo remolcado por una patrullera marroquí hacia puerto. Los dos tripulantes del velero llegaron pasadas las 22:30 a Gibraltar, que era el destino del petrolero que les había rescatado y del que desembarcaron en buen estado.

Las asociaciones náuticas recordaron este lunes que entre los meses de abril y agosto es frecuente la afluencia de orcas, sobre todo en el golfo de Cádiz y el estrecho de Gibraltar, por lo que llaman a las embarcaciones a extremar las precauciones. El Ministerio de Transportes recuerda que las orcas están protegidas y que no se les debe causar daño, molestia o inquietud. Aunque no es la primera vez que hunden una embarcación a consecuencia de los embates, los biólogos de Orca Atlántica apuntan que no está en el ánimo de los cetáceos echar a pique el buque.

Expertos que estudian el comportamiento de estos mamíferos marinos aseguran a El País que detrás este incidente están las orcas ibéricas, conocidas como gladis, 15 ejemplares de la población de unas 37 que viven entre el norte de la península Ibérica y el estrecho de Gibraltar, que han sido vinculadas a siete naufragios de embarcaciones desde el primer incidente documentado en mayo de 2020. Entre las embarcaciones naufragadas hay cinco veleros y dos lanchas de pesca marroquíes, estas últimas en muy mal estado.