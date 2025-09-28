Operación Templario: de los “Big Three” del hachís en el Estrecho a solo dos tras el archivo judicial de diez detenidos

El Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola ha dictado auto de sobreseimiento respecto de diez de los detenidos en la bautizada como Operación Templario, desplegada por la Policía Nacional contra tres poderosas redes de narcotráfico asentadas entre Ceuta y la Costa del Sol. Entre los exonerados se encuentra el supuesto líder de una de las tres organizaciones investigadas, al que la propia Policía había señalado como parte de los conocidos “Big Three del Estrecho”. Ahora, de esos tres “grandes”, solo quedan dos.

Según el auto judicial difundido este domingo por El Faro de Ceuta, la jueza reconoce la “ingente labor policial y judicial” desplegada —con intervenciones telefónicas, geolocalizaciones de vehículos e incluso viviendas insonorizadas para evitar escuchas—, pero concluye que los indicios no son suficientes para mantener la imputación. No se pudo incautar hachís a ese capo tras la primera fase de la operación, en julio de 2023, y las posteriores sospechas sobre cargamentos llegados en 2024 “no pasan de elucubraciones”, apunta la resolución.

La investigación apuntaba a que el grupo introdujo en verano de 2024 grandes cantidades de hachís mediante narcolanchas guardadas en Portugal, pero el tribunal considera que no existen pruebas sólidas que vinculen directamente esas operaciones con el investigado. Así, diez de los 25 arrestados han quedado fuera del procedimiento, aunque la instrucción principal sigue abierta y el resto de procesados se encuentran en libertad bajo fianza.

Una operación con ramificaciones familiares

La Operación Templario arrancó en agosto de 2023 y se desarrolló en varias fases con el apoyo de la Policía Nacional en Ceuta, bajo la dirección de la Unidad Central de Estupefacientes. En total se practicaron veinte registros en Marbella, Fuengirola, Estepona, Algeciras y la ciudad autónoma, donde se intervinieron más de una tonelada de hachís, medio millón de euros en efectivo y bienes valorados en más de dos millones, que quedaron bloqueados judicialmente.

Una de las piezas más llamativas del caso fue la detención de un guardia civil destinado en Pueblo Nuevo de Guadiaro (San Roque), apenas un mes después de su incorporación. El agente, natural de Ceuta, fue arrestado en Sabinillas (Málaga) y, según la investigación, colaboraba directamente con la organización liderada por su propio hermano, uno de los tres cabecillas de la trama. El registro de su taquilla en el cuartel permitió a los investigadores hacerse con documentación clave para el avance del caso.

La red no solo se sustentaba en lazos familiares: su capacidad logística era tan grande que, en periodos de inactividad, alquilaba embarcaciones semirrígidas a organizaciones más pequeñas, reforzando así su posición en el mapa del narcotráfico en el Estrecho.