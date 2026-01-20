La ONG Betania activa un dispositivo de atención psicológica y social para las víctimas del accidente de tren en Adamuz

Un miembro de la UME junto a uno de los trenes siniestrados.

La ONG Betania ha puesto en marcha un proyecto de atención psicológica y social especializada dirigido a las víctimas y familiares del accidente ferroviario en Adamuz. La iniciativa de la entidad con base en La Línea tiene como objetivo dar una respuesta inmediata y continuada al impacto emocional, psicológico y social provocado por el suceso.

La atención será prestada por un equipo de profesionales voluntarios y se desarrollará tanto de forma presencial como telemática, con el fin de garantizar la accesibilidad y reducir los tiempos de espera. La atención presencial se llevará a cabo en las ciudades de Málaga, Sevilla y Huelva, mediante sistema de cita previa.

El dispositivo se organiza en seis equipos de guardia, formados por un profesional de la psicología y dos profesionales del trabajo social, lo que permitirá una atención ágil y coordinada. En el caso de la atención telemática, las citas se gestionarán preferentemente el mismo día de la solicitud, mientras que la atención presencial se programará en el menor plazo posible.

Las actuaciones incluyen intervención psicológica individual para el abordaje del trauma, el duelo y otras alteraciones emocionales, así como asesoramiento y orientación social en trámites administrativos, ayudas, prestaciones y recursos disponibles. Cuando sea necesario, se realizará la derivación a recursos especializados.

Las personas interesadas pueden solicitar atención a través del canal único de contacto habilitado: emergencia@somosbetania.com

Para más información, teléfono: 626 826 866