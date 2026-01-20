Los Reyes Felipe VI y Letizia han culminado su visita este martes a la localidad cordobesa de Adamuz, en cuyo término municipal se produjo el grave accidente de trenes el pasado domingo, y se dirigen a la ciudad de Córdoba, donde estarán con familiares de las víctimas mortales y de los heridos. Pasadas las 13:30 horas, los Reyes han partido de Adamuz hacia Córdoba, tras visitar en el municipio el puesto de mando avanzado que se instaló tras el trágico accidente y presenciar los vagones que aún se encuentran en la 'zona cero' y donde los bomberos y técnicos trabajan, con maquinaria especializada, en la movilización de todos los elementos.

Los Reyes llegaron pasadas las 12:30 horas a Adamuz, donde fueron recibidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y por el ministro de Fomento y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, junto a otras autoridades, como el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, o el alcalde del municipio, Rafael Moreno. Los Reyes llegaron acompañados por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. En la comitiva de recibimiento también se encontraban miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, de protección civil y de bomberos, así como vecinos de Adamuz que participaron en el rescate de viajeros de los trenes. Los Reyes han estado conversando con estos vecinos del municipio.

Tras la visita a Adamuz, los Reyes ya han partido hacia Córdoba --unos 40 kilómetros de distancia-- para visitar el Centro Cívico Poniente, donde familiares de los fallecidos están siendo atendidos y esperan noticias sobre sus seres queridos. Los Reyes también acudirá al hospital Reina Sofía, donde están ingresados varios de los heridos en el accidente.