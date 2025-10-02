Obligadas a abortar en Algeciras: en Ceuta y Melilla todos los médicos son objetores de conciencia

Obligadas a abortar lejos de casa, al otro lado del Estrecho, en clínicas de Algeciras, Málaga o Sevilla. Ceuta y Melilla son las únicas autonomías españolas donde no están disponibles ninguno de los dos métodos que existen para la interrupción del embarazo, el farmacológico y el instrumental, por lo que las mujeres que quieren ejercer ese derecho -tanto en el sistema público como en clínicas privadas- se ven obligadas a desplazarse hasta Andalucía.

Así aparece reflejado en la página web quieroabortar.org, respaldada y financiada por los ministerios de Igualdad y Sanidad como un "espacio público seguro" para ofrecer a las mujeres que quieran acceder al derecho a la interrupción del embarazo información clara sobre sus derechos, los pasos a seguir y los recursos existentes en cada territorio.

La web publica un listado de las autonomías según el cual en las 17 comunidades autónomas están disponibles los dos métodos para abortar y, además, están financiados públicamente de manera que son gratuitos para las mujeres que quieren acceder a este derecho. También cabe el recurso de interrumpir el embarazo en una clínica privada, de modo que el coste económico lo asume la persona que solicita abortar.

En el caso de Melilla y Ceuta, los únicos territorios donde las competencias sanitarias no están transferidas y son gestionadas directamente por el Ministerio de Sanidad, la web informa de que ninguno de los dos métodos para abortar se encuentra disponible “por lo que las mujeres o personas gestantes que quieran ejercer este derecho se verán obligadas a desplazarse hasta Andalucía para poder llevarlo a cabo”. No es posible desde los recursos sanitarios públicos ni tampoco hay clínicas privadas que ofrezcan el servicio.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que gestiona la sanidad pública en Melilla y Ceuta, admitió la semana pasada que debe derivar a las mujeres que desean abortar en Melilla porque el 100% de los médicos de la sanidad pública en sendas ciudades autónomas son objetores de conciencia.

Las mujeres de Ceuta y Melilla que quieran acceder al aborto de manera gratuita deben acudir al hospital público de sus respectivas ciudades para exponer su caso, donde le realizarán una ecografía antes de ser derivada a una clínica acreditada en Andalucía, “normalmente Algeciras, Málaga o Sevilla”.

“El propio sistema sanitario de salud pública sufragará los gastos ocasionados por el traslado, así como la interrupción del embarazo, tanto para la persona que lo solicita como para la acompañante”, agrega la web presentada esta semana por los ministerios de Igualdad y Sanidad en un acto de conmemoración de los 40 años de la legalización del aborto en España.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, un total de 128 mujeres de Melilla llevaron a cabo en 2023 una interrupción voluntaria del embarazo, todas ellas en centros privados, concretamente tres en un hospital y 125 en centros extrahospitalarios.

En Ceuta , territorio también gestionado por el Ingesa, hubo 15 abortos en 2023, todos practicados en centros extrahospitalarios privados.

Ceuta y Melilla tienen la menor tasa nacional de interrupciones voluntarias del embarazo, 4,08 por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años, solo un tercio de la media nacional, que es de 12,22.