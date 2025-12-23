Obituario, 25-12-1999

Ha muerto en Sevilla el Ilustre Notario del Colegio de la misma don Pedro González de la Casa y Díaz del Hierro. Después de toda una vida entregada a la ciudad y su Historia e Instituciones, miembro del Ateneo, correspondiente de la Sociedad de Amigos del País, Caballero Veinticuatro vitalicio, Superior del Consejo de Hermandades, de la Junta Rectora de la Real Caballería Hispalense, del Consejo Honorario de la Escuela Hípico-Taurina Maestrante, Socio Benefactor de las Juventudes Musicales, Directivo Perpetuo de la Asociación de Empresarios Sevillanos, Socio Garante de Agricultores de Sevilla, Caballero del Consejo de la Feria, Tesorero Perpetuo de la Fundación Real Betis Balompié, Socio Benefactor de la Cruz Roja Española, conocido accionista de los principales grupos inversores de la capital y accionista y Miembro Directivo de trece empresas del Iberia Índex 35, decidió ayer, día de la Natividad del Señor, darse un tiro en la boca.