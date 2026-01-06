El número 6.703, primer premio de la Lotería del Niño, vendido en Algeciras

El número 6.703 ha resultado agraciado con el Gordo del Sorteo Extraordinario del Niño 2026, que está dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros por décimo. Este número, muy repartido, ha dejado suerte en localidades de ocho provincias andaluzas, entre ellas la administración número 10, situada en el centro comercial de El Corte Inglés de Algeciras.

De momento, en la información de Loterías y Apuestas del Estado no se especifica cuántos décimos han sido vendidos en cada población, pero ssi se puede concluir que Algeciras han caído al menos 200.000 euros.

Según información de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), el número 6.703 ha caído en varias localidades andaluzas. En Almería, los agraciados se encuentran en Tabernas, Campohermoso, Roquetas de Mar y Dalías; mientras que en la provincia gaditana, el premio ha llegado a Algeciras, Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera y la capital.

En Córdoba, la suerte ha sonreído a Villanueva del Duque y Cardeña, y en Granada, los afortunados han sido los vecinos de Salobreña y Belicena. Asimismo, en Huelva, los décimos premiados se han vendido en La Antilla, Almonte y Moguer, mientras que en Jaén la alegría ha llegado a Úbeda.

Málaga también se suma a la lista de provincias afortunadas, con ventas en Riogordo, Torre del Mar, Torremolinos y la capital. Por último, en Sevilla, el Gordo ha repartido ilusión en Marchena, San Juan de Aznalfarache y la capital.

Segundo premio en Almería y tercero en Granada

Además del primer premio tan repartido, Andalucía ha vuelto a sonreír con los demás galardones, ya que el segundo premio ha caído en la localidad almeriense de Las Cabañuelas y el tercer premio ha sido vendido en Granada.

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo), ha correspondido al número 45.875, vendido en Las Cabañuelas (Almería), mientras que el tercer premio, dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros por décimo), ha sido para el número 32.615, distribuido en Granada.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026, celebrado este 6 de enero, ha repartido 770 millones de euros en premios por toda España.

Como cada año, el sorteo ha comenzado puntualmente en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado, con los niños de San Ildefonso cantando los números desde los cinco bombos automáticos del sorteo, un sistema diferente al de Navidad que garantiza la máxima transparencia en la extracción.

En resumen, la Lotería del Niño 2026 ha repartido grandes sumas en diferentes ciudades del país, dejando ilusiones y alegría, aunque el sur gaditano se queda esta vez a la espera de que la suerte vuelva en próximas ediciones.