Los nuevos tribunales de instancia de La Línea y San Roque, sin medios y a medio gas

El pasado 1 de julio, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública anunciaba de manera oficial la transformación de los juzgados de La Línea y San Roque, junto a otros 70 en toda Andalucía, en tribunales de instancia en cumplimiento de la Ley estatal de Eficiencia de la Justicia. El cambio iba a suponer la contratación de más funcionarios, la adaptación de las sedes judiciales existentes y la renovación de los sistemas y equipos informáticos, entre otras medidas.

La realidad pasado un mes es bien distinta. Pese al anuncio, aparte del nombre de los juzgados y de que los jueces titulares ya no están adscritos en teoría a un juzgado concreto sino al de instancia de cada partido judicial, no hay más funcionarios, las obras de adaptación de las sedes siguen pendiente de culminarse y los equipos informáticos son los mismos que antes del anuncio de la Junta. El único cambio visible a simple vista consiste en la colocación de los carteles con la nueva denominación de las oficinas como tribunales de instancia.

En la sede judicial de La Línea, según los testimonios recabados por esta redacción, “todavía está todo adaptándose”. Cada juzgado sigue donde estaba antes de la reforma legal, con las separaciones físicas ya existentes, y con un sistema de reparto de asuntos sin alteración alguna. “El programa de reparto de asuntos no funcionará conforme a la nueva ley, hasta enero, así que dicho reparto sigue igual, aunque ya no se reparte por juzgados, sino por plazas”, señala una fuente judicial. “Han hecho un juzgado de guardia abajo pero no está acabado ni adaptado”, añade.

El Tribunal de Instancia de San Roque. / Andrés Carrasco

Caso parejo es el de San Roque. “El tribunal de instancia está funcionando en lo relativo a que ya no hay funcionarios concretos, sino que todo es de todos. Todos los implicados estamos haciendo un esfuerzo. Lo único que se mantiene son las plazas de jueces, en el sentido que ahora hay plaza 1, plaza 2 y plaza 3”, describe una fuente judicial sanroqueña.

“Por parte de la Junta de Andalucía”, añade, “no se han llevado a cabo las obras que se iban a hacer para que todos los funcionarios estuvieran juntos, así como los jueces juntos. Tampoco se ha creado el Juzgado de Guardia ni están los siete ordenadores que hacen falta para que cuando estemos de guardia nos traslademos allí, ya que al estar separados los funcionarios por categoría profesional (gestores, tramitadores, auxilios...) no podemos ir paseando a los presos por la sede para las distintas actuaciones”. “Tampoco tenemos ni los sellos ni los sobres actualizados, ni los carteles de dentro”, apostilla la fuente.

Primera fase

Los tribunales de instancia de La Línea y San Roque forman parte un total de 70 que, en una primera fase en toda Andalucía, están llamados a transformarse. En la provincia de Cádiz también están en la misma situación los de Arcos, Barbate, Chiclana, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda y Ubrique. Los 15 que quedan pendientes, entre los que figura el de Algeciras, se transfomarán en tribunales de instancia, en una segunda y tercera fases, antes del 31 de diciembre de 2025.

La ley marca un camino por el que cada partido judicial pasará a ser un único tribunal de instancia, pasando los funcionarios de los juzgados a depender ahora de unos servicios comunes. La consejería subrayó que el cambio iba a requerir “adaptaciones y ampliaciones de los sistemas informáticos, de instalaciones y de las plantillas”. "Para hacer posible esta reforma, la Junta de Andalucía ha tenido que asumir una inversión en solitario que supera los 54,4 millones de euros solo para las dos primeras fases, ya que, aunque la ley ha sido impulsada por el Estado, carecía de memoria económica", indicó el 1 de julio.

En materia de personal, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública aseguró que iba a destinará 3,7 millones de euros más al personal de esos 70 tribunales, con 80 funcionarios más y nuevos puestos de jefaturas, con sus correspondientes complementos, que hasta ahora no existían. De dichas plazas, 60 son de nueva creación y 20 estaban hasta ahora ocupadas por refuerzos, que pasarán a ser estructurales.

Los partidos judiciales llamados a transformarse desde el 1 de julio eran aquellos que cuentan con juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, donde trabajan en Andalucía más de 4.000 funcionarios de Justicia. Además, los 95 Juzgados de Paz de estos 70 partidos judiciales se transformaron también en Oficinas de Justicia Municipales.

Las siguientes fases

La segunda fase de aplicación de la Ley está prevista para el 1 de octubre, que en Andalucía afectará a tres partidos judiciales (Fuengirola, Torremolinos y Marbella), con aproximadamente 250 trabajadores. Y a 31 de diciembre de 2025 la reforma llegará a las ocho capitales de provincia y a Algeciras, Jerez, El Puerto de Santa María y Motril, y afectará a 5.000 profesionales.