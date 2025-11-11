Nueve detenidos por usar drones para pasar hachís por el estrecho de Gibraltar

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas en el marco de la operación Ruche, una investigación que ha permitido desmantelar una red de narcotráfico que empleaba drones de ala fija para transportar hachís desde Marruecos hasta la costa española a través del estrecho de Gibraltar.

El instituto armado ofrecerá este miércoles una rueda de prensa en la Comandancia de Algeciras para detallar el alcance de esta operación, que se considera un golpe inédito al uso de nuevas tecnologías en el tráfico de drogas. En el acto participarán el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el general de brigada jefe de la IV Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega.

Según ha adelantado el propio cuerpo, la investigación se enmarca en las actuaciones desarrolladas por la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar, una de las principales zonas de tránsito del narcotráfico entre África y Europa. En esta ocasión, la red desmantelada había incorporado un elemento de alta sofisticación técnica: drones de largo alcance, capaces de recorrer grandes distancias cargados con varios kilos de estupefacientes.

El uso de estos aparatos permitía eludir los controles marítimos y terrestres, realizando vuelos a baja altitud desde enclaves costeros del norte de Marruecos hasta puntos del litoral gaditano, donde la mercancía era recogida para su posterior distribución.

La operación Ruche ha supuesto meses de trabajo de vigilancia y análisis tecnológico. La Guardia Civil ofrecerá mañana todos los detalles de la investigación, incluidas las características técnicas de los drones intervenidos, el volumen de droga incautada y las posibles conexiones internacionales de la red.