Estas son las nueve carreteras cortadas en el Campo de Gibraltar tras el paso de la borrasca Kristin

El Campo de Gibraltar registra este jueves importantes problemas de circulación debido a las intensas lluvias de las últimas horas, que han provocado cortes totales en varias carreteras de la comarca. Las interrupciones afectan tanto a vías locales como a accesos clave entre municipios.

Las carreteras afectadas, según los datos de la DGT, son:

A-2101 , entre Castellar de la Frontera y San Martín del Tesorillo, cortada desde el km 0 al 5.

, entre Castellar de la Frontera y San Martín del Tesorillo, cortada desde el km 0 al 5. A-2102 , entre Secadero (Málaga) y San Enrique de Guadiaro (San Roque), cortada entre los km 1,5 y 4,5.

, entre Secadero (Málaga) y San Enrique de Guadiaro (San Roque), cortada entre los km 1,5 y 4,5. A-2103 , en Guadiaro (San Roque), cortada en el km 3,5.

, en Guadiaro (San Roque), cortada en el km 3,5. CA-8200 , en Los Ángeles (pedanía de Jimena de la Frontera), cortada entre los km 6 y 10.

, en Los Ángeles (pedanía de Jimena de la Frontera), cortada entre los km 6 y 10. CA-8201 , enntre Jerez y Puerto Galis, en Jimena de la Frontera, cortada en el km 0.

, enntre Jerez y Puerto Galis, en Jimena de la Frontera, cortada en el km 0. CA-9200 , en Los Ángeles (Jimena de la Frontera), cortada en el km 0.

, en Los Ángeles (Jimena de la Frontera), cortada en el km 0. CA-9208 , en Algeciras, cortada en el km 2.

, en Algeciras, cortada en el km 2. CA-9209 , entre Algeciras y Los Barrios, entre el km 0 y el 4.

, entre Algeciras y Los Barrios, entre el km 0 y el 4. CA-9210, en Tarifa, entre el km 3 y 4.

Las autoridades advierten a los conductores que eviten circular por estas vías, ya que las condiciones meteorológicas adversas y la acumulación de agua dificultan gravemente la circulación. La Protección Civil y los servicios de emergencia trabajan para restablecer la normalidad y supervisar las zonas afectadas.

Se recomienda a la población seguir los avisos del 112 y de la Dirección General de Tráfico, así como extremar la precaución en las carreteras que permanecen abiertas, ya que la lluvia continúa afectando a la comarca.

Las múltiples incidencias afectan también a la citada red dependiente de la Diputación, las más graves en la comarca de la Sierra, si bien, toda la provincia se ha visto afectada por cortes o desvíos a causa de inundaciones, acumulación de tierra, desprendimientos o deterioro de la calzada. La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco , ha hecho balance de las actuaciones. a presidenta ha explicado que la Diputación ha desplegado todos sus recursos para hacer frente a esta situación, lo que incluye la movilización de las 4 brigadas de mantenimiento de carreteras, con unos 40 operarios en total . A la maquinaria de que dispone la Diputación en su Servicio de Vías y Obras hay que sumar el apoyo extra que se recibe por parte de Tragsa, que aporta medios externos merced al acuerdo que mantiene vigente con la entidad provincial.

Almudena Martínez ha hecho un llamamiento a la prudencia a la ciudadanía de la provincia y ha recordado que los desplazamientos se deben limitar al máximo para evitar posibles accidentes.

En San Martín del Tesorillo, el Ayuntamiento ha informado de que, en la mañana de este jueves, todas las carreteras de acceso al municipio permanecen cortadas al tráfico, según la última actualización del estado de las vías.