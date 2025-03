El Campo de Gibraltar se prepara para una nueva borrasca atlántica que dejará lluvia abundante hasta el viernes

Algeciras/El Campo de Gibraltar se encuentra en plena transición meteorológica. Tras un inicio de semana marcado por el viento de levante y el aviso amarillo por fenómenos costeros en el Estrecho, la comarca se prepara para la llegada de una nueva borrasca atlántica que traerá lluvias desde el miércoles hasta el viernes, es decir, del 2 al 4 de abril.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un martes de transición, con cielos nubosos y algunos chubascos esporádicos. Sin embargo, la inestabilidad se intensificará a partir del miércoles, cuando las precipitaciones ganarán protagonismo en el Campo de Gibraltar. El jueves se espera una ligera tregua, pero el viernes volverán las lluvias con intensidad. La borrasca se disipará el sábado, y el domingo se prevé un día mayormente soleado, ofreciendo un respiro de cara al fin de semana.

En cuanto a las temperaturas, los valores oscilarán entre los 20-21ºC de máxima y los 13-14ºC de mínima, sin grandes variaciones a lo largo de la semana.

¿Qué pasará en Semana Santa?

Con el inicio de abril, la mirada se dirige inevitablemente a la Semana Santa, un periodo clave para la actividad turística y las tradicionales procesiones. Aunque aún es pronto para realizar una previsión exacta, las tendencias meteorológicas apuntan a una Semana Santa 2025 algo más lluviosa de lo habitual en Andalucía, según los modelos actuales.

La Aemet aún no ha publicado su predicción detallada para esas fechas, pero sí ha avanzado un boletín sobre la tendencia hasta el 14 de abril, que coincide con el Viernes de Dolores, el Sábado de Gloria y el Domingo de Ramos. En él, se observa una anomalía en las precipitaciones en el sur de España, lo que indica que podría llover más de lo que ha sido habitual en años anteriores. No obstante, esto no significa que la lluvia sea constante, sino que existe una mayor probabilidad de episodios de inestabilidad.

Cabe recordar que, históricamente, la Semana Santa en España tiene un 80% de probabilidades de registrar lluvia en algún momento. Todo dependerá de la evolución de las borrascas atlánticas y su interacción con otros factores meteorológicos.

Por ahora, la incertidumbre sigue siendo alta, y los modelos pueden variar en los próximos días. La clave estará en los pronósticos que Aemet actualizará conforme nos acerquemos a mediados de abril.