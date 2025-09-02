Estas son las novedades del curso escolar en el Campo de Gibraltar: gratuidad en las guarderías y nuevos másteres en la UCA

El nuevo curso escolar arranca en el Campo de Gibraltar este miércoles, 3 de septiembre. Infantil de 0 a 3 años será la primera etapa en abrir sus puertas, mientras que los alumnos del segundo ciclo de Euducación Infantil y Primaria lo harán el miércoles 10 de septiembre y los de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, el lunes 15.

La principal novedad del curso 2025/2026 es la gratuidad total del aula para los niños de dos años (nacidos en 2023) que incluye tanto la atención socioeducativa como el servicio de comedor. Se trata del primer paso del plan de la Junta de Andalucía para extender la gratuidad completa a toda la etapa 0-3 en un plazo de seis años. Más de 64.000 menores se beneficiarán de esta medida, con una inversión cercana a los 40 millones de euros.

Colegios e institutos

Los siguientes en entrar en clase serán los alumnos de los colegios, el miércoles 10 de septiembre, su fecha habitual. El lunes 15 lo harán los de las enseñanzas medias, en los institutos. Las etapas obligatorias están marcadas por el desarrollo de la Lomloe, la reforma educativa que puso en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez y que la pasada primavera se evidenció en las primeras pruebas de Selectividad adaptadas al modelo establecido por dicha ley, que prima la enseñanza por competencias.

Ayudas

A la gratuidad para los niños de dos años se suman otras ayudas que buscan aliviar la vuelta al cole de miles de familias andaluzas:

Libros de texto gratuitos : se mantienen en Primaria, Secundaria Obligatoria y FP Básica, gracias a un programa que alcanza a 885.000 estudiantes con un presupuesto de 57 millones de euros .

: se mantienen en Primaria, Secundaria Obligatoria y FP Básica, gracias a un programa que alcanza a con un presupuesto de . Comedor, aula matinal y actividades extraescolares : el plazo de solicitud permanece abierto hasta el 8 de septiembre , con bonificaciones según renta y prioridad para familias en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de género o alumnado que debe desplazarse.

: el plazo de solicitud permanece abierto hasta el , con bonificaciones según renta y prioridad para familias en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de género o alumnado que debe desplazarse. Becas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo , que podrán pedirse hasta el 11 de septiembre .

, que podrán pedirse hasta el . Bonificaciones en el primer ciclo de Infantil (0-3 años) para aquellos niños que aún no entren en el tramo gratuito de dos años, garantizando la atención educativa y el comedor con rebajas según renta familiar.

Menos horas lectivas para los profesores

El profesorado de los centros públicos contará con mejores condiciones laborales a partir del curso 2025-2026 gracias a un acuerdo firmado entre la Junta de Andalucía y los principales sindicatos del sector —ANPE, CSIF y UGT—. Entre las medidas más destacadas figuran la reducción del horario lectivo, la posibilidad de teletrabajo y una menor carga burocrática. Además, se contempla la bajada progresiva de la ratio de alumnos por aula en el segundo ciclo de Infantil.

Uno de los puntos clave es la reducción de la jornada lectiva. En Secundaria, se pasará de 20 a 18 horas semanales frente al alumnado, mientras que en Primaria el máximo será de 23 horas.

En la universidad

La Universidad de Cádiz contará este curso con siete nuevos másteres, de los cuales tres se impartirán en el Campus de Algeciras: Humanización y Ética de la Salud, Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno –el primero dual en la historia de la institución– y Joint Master in Port Management and Logistics (Máster en Gestión Portuaria).