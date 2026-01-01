Nochevieja y Año Nuevo: más llamadas a emergencias, pero sin grandes incidencias en el Campo Gibraltar

La Nochevieja y el Año Nuevo se han saldado con bastante tranquilidad y sin graves incidencias en el Campo de Gibraltar a pesar del aumento de llamadas a los servicios de emergencia, con un 3,5% más que el pasado año en la provincia de Cádiz.

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha coordinado 266 emergencias en la provincia de Cádiz durante la Nochevieja y las primeras horas de Año Nuevo, desde las 15:00 horas del día 31 de diciembre a las 06:00 horas del día 1 de enero de 2026. Se trata de un 3,5% más que el año pasado, cuando fueron 257 las incidencias gestionadas.

Los avisos más numerosos al teléfono del 112, según detalla la propia agencia, han sido los relacionados con asistencias sanitarias (122) y los relativos a casos de seguridad ciudadana (69); seguidos por los incendios (15), las incidencias de tráfico (14), las relativas a animales y los accidentes de circulación (ambas con 13). El resto de emergencias coordinadas se han debido a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros.

En Andalucía y por provincias, Sevilla es la que ha tenido un mayor número de incidentes (537), a continuación se encuentra Málaga (507), Cádiz (266) y Granada (258). Con un menor número de emergencias coordinadas, están Almería (149), Córdoba (143), Huelva (141) y Jaén (140). En el recuento por capitales de provincia, de nuevo Sevilla es la que ha acumulado más avisos al 112 con 260, tras la capital hispalense se encuentran Málaga (182), Granada (78), Córdoba (77), Huelva (42), Almería (35), Cádiz (26) y Jaén (22).

La franja horaria con más actividad en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 00:00 horas y la 01:00 horas cuando se han llegado a coordinar 190 emergencias.