De Navidad.

Inmersos en la Natividad, la celebración del nacimiento de ese niño tan especial llamado Jesús hace 2025 años, a día de hoy seguimos hablando tanto de él como del bebé con apenas diez días que apareció abandonado en plena noche en un portal de la barriada Madre de Dios en Sevilla. Coincidencias de la vida. Estaba desnudo, aún tenía restos del cordón umbilical y estaba liado en una manta subido una silla a modo de pesebre. No había vaca ni burro a la entrada del edificio, solo un perro callejero acurrucado bajo una farola que hacía las veces de una estrella cerca de él. Pero la magia de estas fechas colocó en su camino a una samaritana que lo abrigó y alimentó, transformando ese humilde portón en un Belén. En estos tiempos de tanta indiferencia, sigo creyendo en la raza humana, con sus defectos y virtudes que nos hacen diferentes. No hay día que pase y recuerde a mis padres y les doy eternamente las gracias por haberme dado la mejor infancia del mundo, porque la Navidad no es lo que se tiene, sino a quién se tiene, y en mi corazón os tengo. Moraleja... de pequeños algunos eran felices y no lo sabían.