Navidad en la cima.

Llegó la hora de la cena. El chófer había estado muy simpático y cariñoso esa tarde, al recogerlo del aeropuerto. El internado apuraba sus días hasta el último, sólo esa misma jornada de Navidad acababa el trimestre con sus clases sin falta. Avión, estación aeroportuaria, coche, casa, esta secuencia se había convertido para él en sinónimo de liberación... pero al cabo de un par de días echaba de menos la rigidez horaria del colegio y sus rutinas marciales de compañeros.

Bajó al salón. Como siempre, papá había estado más cariñoso que mamá, poco dada a expresar sentimientos. Había venido la abuela, además, tan mayor pero digna, y la relaciones no eran muy buenas, sólo con ella había visto perder la compostura a su flemática madre. Papá era más extrovertido, de hecho mamá se lo reprochaba como un defecto congénito, “Como tu padre”, le decía, y aludía a quién mantenía a quién, y aquello no era agradable.

La mesa lucía espectacular. Estaba llena de platos exquisitos, Flora se aseguraba de que todo estuviera en su sitio y Manuel, su marido, pendiente de ir haciendo llegar cada cosa en su momento. La abuela sonreía, cosa rara, esto es, bella y honesta en la altura de su dignidad que algunos equiparaban a los más altos vuelos de la Casa Real; mamá, atenta a cada detalle, parecía feliz y miraba a papá extrañamente agradecida; papá bebía su vino blanco favorito y alababa sus glorias. La cocina debía estar funcionando aunque parte de la cena venía directamente de la marisquería y el asador donde solía parar la familia desde siempre para las celebraciones, lugares cómodos mientras no estuvieran por allí los futbolistas, solían comentar madre e hija.

Manuel, Flora buscaba algo en un mueble, vertió crema de espárragos trigueros sobre unas patatas horneadas que eran la delicia del muchacho; inclinado sobre la mesa, a la altura de sus ojos, sonrió. El niño le preguntó en voz alta, rompiendo el protocolo consuetudinario:

-Manuel, vosotros ¿nunca celebráis la Navidad?