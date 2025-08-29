Los municipios del Campo de Gibraltar recibirán más de 312.000 euros en ayudas para conciliación familiar

La Junta destinará más de 1,5 millones de euros en subvenciones a entidades locales para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad en Cádiz.

Los cuatro principales municipios del Campo de Gibraltar se beneficiarán de una inyección económica superior a los 312.000 euros procedente de las subvenciones que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha destinado para el desarrollo de proyectos de conciliación y corresponsabilidad en el marco del Plan Corresponsables.

Según el reparto publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), Algeciras encabeza la lista con 158.280 euros, convirtiéndose en el municipio de la comarca que mayor dotación recibirá. Le siguen La Línea de la Concepción con 78.522 euros, San Roque con 44.179 euros y Los Barrios con 31.188 euros.

Esta convocatoria forma parte de un plan más amplio dotado con 16,3 millones de euros para toda Andalucía, de los cuales más de 1,5 millones se destinarán específicamente a entidades locales de la provincia de Cádiz. El plazo para presentar las solicitudes de estas ayudas finaliza el próximo 10 de octubre.

Un respaldo necesario para las familias campogibraltareñas

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón, ha destacado que estas cifras "refuerzan el compromiso con las políticas de igualdad efectiva, conciliación y corresponsabilidad en nuestra provincia, con un respaldo necesario a las familias, a las entidades y a los proyectos en esta materia".

Las ayudas están diseñadas específicamente para crear servicios de cuidado profesional que faciliten la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Estos servicios podrán prestarse tanto en el domicilio familiar por un número determinado de horas semanales como en dependencias públicas como escuelas, centros municipales o polideportivos.

Prioridad a las familias más vulnerables

El Plan Corresponsables, puesto en marcha en 2021, tiene como objetivo garantizar el cuidado como un derecho desde la perspectiva de la igualdad entre mujeres y hombres. Está dirigido a familias con menores de hasta 16 años, con especial atención a colectivos prioritarios como las familias monoparentales y monomarentales, familias numerosas, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y aquellas en riesgo de exclusión social.

Los objetivos principales del plan son favorecer la conciliación familiar, crear empleo de calidad en el sector de los cuidados y dignificar la experiencia profesional del cuidado no formal, certificando estas competencias laborales.

Esfuerzo autonómico ante los recortes estatales

La Junta de Andalucía ha tenido que realizar un esfuerzo económico adicional tras el recorte del Ministerio de Igualdad, que redujo la dotación nacional del Plan Corresponsables de 190 a 142,5 millones de euros. Esta reducción supuso para Andalucía una merma de 7,8 millones de euros que el Gobierno andaluz ha decidido asumir.

Además del recorte presupuestario, el plan incluye ahora la obligación de cofinanciar el 25% de los fondos por parte de las comunidades autónomas. En este contexto, el ejecutivo autonómico ha asumido el 12,5% de la cofinanciación y ha trasladado a las administraciones locales el otro 12,5%, es decir, la mitad de lo exigido inicialmente.

Convocatoria urgente y sin competencia

Las subvenciones se tramitarán por procedimiento de urgencia y en la modalidad de concesión en régimen de concurrencia no competitiva, lo que agilizará el proceso de adjudicación y permitirá a los municipios del Campo de Gibraltar poner en marcha sus proyectos de forma más rápida.

La convocatoria se articula en tres líneas diferenciadas: entidades privadas sin ánimo de lucro (3,2 millones de euros), universidades públicas (500.000 euros) y entidades locales (12,6 millones de euros). Esta última línea se publica por primera vez en el marco de esta convocatoria específica.

El Gobierno andaluz ha demostrado su compromiso con estas políticas alcanzando en 2024 un 99,14% de ejecución del Plan Corresponsables, consolidándose como una herramienta efectiva para avanzar hacia la igualdad real entre hombres y mujeres en el ámbito de los cuidados y la conciliación familiar.