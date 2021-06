El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este viernes su preocupación porque es previsible que "la cepa británica sea sustituida" en España "ya mismo por la cepa india", que está "muy cerquita" de Andalucía tras lo casos detectados en Gibraltar, ya que "entre muchos ciudadanos se está viendo una relajación de las medidas de seguridad", a lo que se suma a partir de este sábado la posibilidad de estar en el exterior sin mascarilla tras la decisión "impuesta" por el Gobierno central a las comunidades autónomas.

En declaraciones durante una visita a la localidad granadina de Huéscar, ha indicado que la "buenas noticias" que el Gobierno central pretende dar sobre la situación de la pandemia y que no se corresponden con la realidad están generando una sensación de "falsa seguridad" en la población y que haya ciudadanos que no tomen las medidas de seguridad y tiendan a relajarse.

Moreno ha mostrado su preocupación por la decisión del Gobierno central de suprimir el uso de la mascarilla en espacios exteriores desde este sábado, cuando aún hay que tener mucha prudencia, de manera que ha pedido a los ciudadanos que en la medida de lo posible la sigan utilizando al aire libre, porque está probado que es un instrumento fundamental para evitar contagios.

"Me parece que hay una especie de ansiedad por parte del Gobierno por transmitir buenas noticias, y esas buenas noticias no están acompañadas del respaldo de los comités técnicos científicos ni de la cogobernanza con las comunidades autónomas, sino que se trata de medidas que se imponen y que tienen cierto riesgo", según ha señalado el presidente de la Junta.

En su opinión, al igual que fue "precipitada" la decisión sobre el decaimiento del estado de alarma, también lo es la relativa a suprimir la obligatoriedad de mascarillas en espacios exteriores, algo que la comunidad científica "rechaza" y que está generando "enorme preocupación" en las comunidades autónomas, donde ya se empiezan a ver rebrotes de casos, incluida Andalucía.

Ha señalado que países como Portugal e Israel, donde se relajó el uso de la mascarilla, han tenido que dar marcha atrás en la medida y ha indicado que en España lo mejor hubiera sido ir "paso a paso, con serenidad", tomando decisiones en función de criterios científicos y no políticos.

Moreno ha expresado su especial preocupación por que la cepa india esté ya "muy cerquita de Andalucía", tras los casos detectados en la colonia británica de Gibraltar: "Mucho me temo que si seguimos con esta dinámica, es previsible que la cepa británica sea sustituida ya mismo por la cepa india, que es entre un 70 y 80 por ciento más contagiosa que la cepa británica, lo que significa mayor capacidad de contagio", según ha señalado Moreno, quien ha insistido en que la decisión del Gobierno sobre la mascarilla puede generar un problema.

Asimismo, el presidente ha advertido de que el hecho de estar vacunado no significa que uno no se pueda infectar o que pueda contagiar a otra persona, porque las vacunas no cubren al cien por cien, de manera que hay que seguir siendo todavía muy prudentes y que los ciudadanos en la medida de lo posible sigan utilizando mascarilla en cualquier ámbito.