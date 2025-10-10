Moeve y Acerinox reciben más de 20 millones de las ayudas del Gobierno a la industria electrointensiva

El Ministerio de Industria ha publicado la resolución provisional de las subvenciones destinadas a compensar los costes indirectos de CO₂ de la industria electrointensiva, que supondrá el reparto de 600 millones de euros entre 194 empresas de todo el país. Entre las mayores beneficiarias figuran Moeve y Acerinox, con un total de más de 20 millones para sus instalaciones de San Roque y Los Barrios, respectivamente.

Moeve recibirá un total de 23,1 millones de euros, que se dividen entre sus complejos industriales de San Roque (12,15 millones) y Palos de la Frontera (10,86 millones) mientras que Acerinox, con su planta matriz en Los Barrios, contará con una ayuda de 8,89 millones de euros. Estas cuantías sitúan a ambas compañías entre las principales receptoras del programa en Andalucía.

En el resto de Andalucía, destacan los montantes recibidos por Siderúrgica Sevillana, que percibirá 11,2 millones de euros, y Atlantic Copper, con sede en Huelva, a la que corresponden 8,92 millones. Todas ellas forman parte de un grupo de empresas andaluzas estratégicas que concentran buena parte del consumo eléctrico industrial y que, por tanto, se ven directamente afectadas por los precios de la energía y la fuga de carbono.

A nivel nacional, la lista de principales beneficiarias la encabezan ArcelorMittal, con 76,6 millones de euros en dos partidas, y Asturiana de Zinc, con 67 millones. También figuran Celsa (28,3 millones), Ferroglobe (21,85 millones), Sidenor (16,1 millones), Global Steel Wire (14,3 millones) y Petronor-Repsol (11,5 millones).

Esta convocatoria duplica la dotación del año anterior —que fue de 300 millones— y, según el Ministerio, demuestra “el compromiso del Gobierno con los sectores electrointensivos para mejorar su competitividad, reforzar sus capacidades industriales y el empleo”. En total, los 600 millones movilizados suponen cien veces más de lo destinado a este fin en 2018.

Desde 2019, el Ejecutivo ha movilizado casi 2.000 millones de euros en apoyo directo a la industria electrointensiva a través de distintas líneas de ayuda. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, destacó que estas subvenciones “ayudan a la competitividad de los sectores industriales” y constituyen “una aportación fundamental para generar nuevos sectores y consolidar los existentes”.

“Es una decisión muy importante que nos ayuda, desde la política industrial, a mantener la competitividad del factor energético para nuestra industria”, subrayó Hereu.