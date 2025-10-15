El misterio migratorio que cruza el Estrecho de Gibraltar: murciélagos viajeros conectan dos continentes

Durante más de una década, los científicos del Museo Nacional de Gibraltar observaron un fenómeno desconcertante: miles de murciélagos de cueva aparecían en el Peñón en determinadas épocas del año y, tan misteriosamente como llegaban, desaparecían durante meses sin dejar rastro.

¿Su destino? Un enigma que ha llevado a estos investigadores desde las cuevas gibraltareñas hasta los rincones más remotos de la península ibérica y, ahora, hasta el norte de África.

El Museo Nacional de Gibraltar y la Universidad Cadi Ayyad de Marrakech han firmado un acuerdo histórico que podría resolver una de las grandes incógnitas de la biología migratoria mediterránea: ¿cruzan los murciélagos el Estrecho de Gibraltar?

Un viaje de 12 años para salvar a los murciélagos del Peñón

Todo comenzó con el proyecto Gib-Bats, una iniciativa desarrollada junto a la Sociedad Gibraltareña de Ornitología e Historia Natural y el Ministerio de Medio Ambiente. Las primeras conclusiones fueron alarmantes: las poblaciones de murciélagos se encontraban en peligro crítico a escala local.

La respuesta fue contundente. Se instalaron cajas nido por todo Gibraltar, se implementaron programas educativos y se modificó la legislación de construcción para proteger sus refugios. Hoy, cualquier edificio debe ser inspeccionado antes de su construcción o demolición.

Pero el verdadero descubrimiento estaba por llegar.

Expertos de Gibraltar y Marruecos colaboran en un estudio sobre las migraciones de murciélagos. / Gobierno de Gibraltar

El rastro que conecta Gibraltar con Europa

Gracias a licencias de anillamiento obtenidas en Gibraltar, España y Andalucía, el equipo del Doctor Stewart Finlayson comenzó a marcar ejemplares de murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), una especie que antaño poblaba el Peñón en gran número.

Los resultados revelaron patrones migratorios fascinantes: estos animales no solo recalaban estacionalmente en Gibraltar, sino que después se desplazaban por España, llegando incluso hasta Portugal.

Entonces surgió la pregunta inevitable: si migraban hacia el norte, ¿venían desde el sur?

El Estrecho: ¿frontera o puente?

La nueva alianza con Marruecos busca responder precisamente a esa pregunta. Durante los próximos años, científicos de ambas instituciones trabajarán conjuntamente, incluso en zonas muy remotas del reino alauí, intercambiando información y formando a jóvenes investigadores.

"Esta colaboración no solo incrementará nuestros vínculos con nuestro vecino del sur, sino que también contribuirá a nuestro conocimiento de la biodiversidad de la región y ayudará a la conservación de estas especies vulnerables", ha declarado John Cortés, Ministro de Medio Ambiente de Gibraltar, quien además lidera las relaciones con Marruecos.

Conservación sin fronteras

El acuerdo subraya una verdad fundamental en biología de la conservación: las especies migratorias no entienden de fronteras políticas. Protegerlas requiere colaboración internacional para salvaguardar todos los puntos clave de su ciclo vital.

Los resultados de esta investigación, que serán publicados en los próximos años, prometen arrojar luz sobre uno de los movimientos más espectaculares y desconocidos de la fauna mediterránea.