Miles de musulmanes en el Campo de Gibraltar inician el ayuno del Ramadán

Algeciras/Los miles de musulmanes que residen en el Campo de Gibraltar comienzan este sábado, 1 de marzo, el mes sagrado del Ramadán, un tiempo de ayuno, oración y reflexión espiritual. Durante 29 o 30 días, los fieles se abstendrán de ingerir alimentos, bebidas, fumar o mantener relaciones desde el alba hasta la puesta del sol, reforzando su conexión con la fe y la solidaridad con los más necesitados.

Aunque no existen censos exactos sobre la población musulmana en la comarca, las estimaciones superan los 10.000 fieles. En países donde el islam no es la religión mayoritaria, como España, los horarios laborales y escolares pueden dificultar la práctica del ayuno. Estudiantes, trabajadores y deportistas encuentran en este mes un desafío especial, ya que las jornadas de trabajo y las competiciones deportivas no están adaptadas a las exigencias del Ramadán, como sí ocurre en muchos países de tradición islámica.

La Comisión Islámica de España (CIE) ha confirmado que el inicio del Ramadán en el país se produce tras el avistamiento del creciente lunar en numerosos puntos del mundo. "La Comisión Islámica de España anuncia, a todos los musulmanes, que el sábado 1 de marzo de 2025 corresponde al primer día del bendito mes de Ramadán de 1446", ha informado el organismo en un comunicado. Además, la CIE ha aprovechado la ocasión para felicitar a los fieles y elevar oraciones por "la paz y la seguridad en todo el mundo".

El Ramadán es uno de los cinco pilares fundamentales del islam y conmemora la revelación del Corán al profeta Mahoma. Más allá del ayuno diurno, los musulmanes intensifican su oración, la lectura del Corán y la caridad, ayudando a quienes más lo necesitan. En el Campo de Gibraltar, algunas mezquitas, especialmente en Algeciras, organizan comidas tras la puesta de sol para personas sin recursos o que viven solas, fomentando la comunidad y el apoyo mutuo.

En su comunicado, la Comisión Islámica de España ha agradecido a la sociedad española "su comprensión y apoyo" durante este mes sagrado y ha hecho un llamamiento a los empleadores para que faciliten el ayuno de los trabajadores musulmanes, especialmente aquellos con labores físicamente exigentes. El Acuerdo de Cooperación del Estado con la CIE reconoce el derecho de los empleados musulmanes a solicitar una reducción de jornada de una hora antes del atardecer, aunque las horas deben ser recuperadas posteriormente según lo acordado entre las partes.

La Comisión también recuerda que ciertos colectivos, como niños, ancianos, mujeres embarazadas o en lactancia y personas enfermas, están exentos del ayuno. Asimismo, ha animado a la población no musulmana a visitar las mezquitas y conocer de cerca las tradiciones y el significado del Ramadán.

El mes sagrado concluirá con la festividad de Eid al-Fitr, que marca el final del ayuno con oraciones comunitarias y celebraciones en familia. Aproximadamente 70 días después tendrá lugar la otra gran festividad islámica, Eid al-Adha, también conocida como la Fiesta del Cordero.