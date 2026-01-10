'Memorias Innatas ¿Quién sabe vivir?'. Mirando con optimismo al año 2026.

Tenemos entre nuestras manos “La península de las casas vacías” de David Uclés. Todo el mundo nos habla bien de este gran volumen y varios de los universitarios del club ya han empezado su lectura. En el mismo puesto de salida se encuentra “El Infinito en un junco” de Irene Vallejo; “El loco de Dios en el fin del mundo” de Javier Cercas; “La última Función” de Luis Landero; “El plan maestro” de Javier Sierra; “Nuestra parte de noche” de Mariana Enríquez; “El amigo” de Sigrid Nunez; “La Rebelión de los Buenos” de nuestro querido y futbolísimo Roberto Santiago; la novela histórica “El verdugo de Dios” de Toti Martínez de Lezea; “Salamina” de Javier Negrete; “Baumgastner” la última novela de Paul Auter; “Todos los cuentos” de Raymond Carver; “De qué hablo cuando hablo de escribir” de Haruki Mrakami

Nos encantan las distopías y por el club lleva ya meses correteando una magnifica edición de “1984” de George Orwell con prólogo de Margaret Atwood, y “Fahrenheit 451” de Ray Bradbury, ambos acompañados con nuevas ediciones en novelas gráficas. Lo mismo tenemos que decir de la Ciencia Ficción, ya estamos leyendo dos libros de Víctor Conde: su clásico “Para Morfeo” y el recién editado “NucleoGénesis / Déuteros”; y sin olvidarnos de “La saga de los Aznar” del “valenciano” George H White.

También nos gusta hacer Patria chica y por ello también hemos acercado a los jóvenes del Club las novelas “Vacaciones con Violeta” de Estefanía Aragón Pozo; para los más mayores “Sufficit Animus” de Alfonso Escuadra

Como sabemos que no solo nos siguen pequeños lectores, sino que también tenemos entre nosotros educadores, por ello también este año 2026 tendremos libros educativos, entre ellos: “Inteligencias múltiples” y “Aprendizaje emocional”, ambos de Begoña Ibarrola; “De Troya a Ítaca, 100 herramientas de coaching para acompañamiento educativo” de Diego Cuevas Gámez; “Escuela que emociona” de José Ramiro Viso Alonso; “¡Yo, con este niño es que no puedo” de Enrique Emberley y el clásico “Nicolas Nickleby” de Charles Dickens

Nuestro inicio fue literatura infantil, y ya tenemos a los más pequeños con nuevas lecturas para que nos realicen sus críticas, entre ellos tenemos La serie de “Teo” de Violeta Denou; “Los misterios de Raquel” de Raquel Sánchez Ortiz y Mª Ángeles Aznar; “Cerca “de Natalia Colombo; “¡Cuánto cuento!” de Carmen Gil, “Lasaña, la araña” de Raquel Sánchez Ortiz “La visita” de Nuria Figuera; “Corazones de Gofre” de María Parr, “Apex, la guerra de las horas” de Miguel Ángel Mendo; “Isadora Moon de Harriet Muncaswter; “Alex Colt” de Juan Gómez Jurado; y para Secundaria “El Valle de los Dragones” de Wolfgang y Heike Hohlbein; “La guerra de Nico” de Josan Hatero; “Lidera, migraciones” de Patricia García-Rojo; “Los héroes del Tiempo” de Jara Santamaría; “Ciudad sin sueños” de Rebecca Schaeffer; “Magnus Chase” de Rick Riordan; “Dan Quijote” de Cuca Canals; “La conspiración lunar ¡vaya timo!” de Eugenio Fernández Aguilar;“Vampiratas” de Justin Somper; el magnífico álbum ilustrado de Antonio Lorente “La leyenta de Sleepy Hollow; “El Bloc de las edades” de Manuel J. Rodríguez; “El rebaño peligroso” de David Nello; “Luna y los incorpóreos” de Ana Alonso.

Para poder realizar una crítica semanal tenemos que empezar con el reparto y la lectura de los distintos tomos ya. ¿Todos ellos llegarán a estas páginas? Seguramente no, algunos se caerán por el camino. ¿Aparecerán algunas lecturas que en este momento no están repartidas entre los miembros del Club? Indudablemente. Me encanta cuando llega algún alumno con una recomendación nueva.

Y entre tantos libros ¿cuál es el primero que nos hemos leído? Es una pequeña perla, escondida en Algeciras, porque su autor es un joven algecireño, Miguel Márquez Mateos, con su segundo libro “Memorias Innatas ¿Quién sabe vivir?”.

“Memorias Innatas ¿Quién sabe vivir?”, es un libro breve, pero con un gran mensaje, la búsqueda del saber vivir dentro de ti mismo. Invita a la reflexión partiendo de nuestra propia vida, de todas y cada una de las etapas de nuestra vida, de los aciertos y de los errores, de nuestro andar y parar, de nuestras caídas y del levantarnos de nuevo, el alzarnos en los momentos de dudas y errores.

Como Platón, su lectura nos anima a recordar la experiencia que tiene nuestra alma, de la necesidad de explorar las vivencias transcendentales.

Nos presenta la naturaleza que nos rodea, que nos da vida, pero que a la vez está en nuestro interior, dentro de cada uno de nosotros. Naturaleza que es también expresión de la Divinidad.

Su texto nos señala la importancia de los valores, valores personales que elegimos y valores sociales que asumimos.

La importancia de la curiosidad. En nuestras vidas vamos constantemente descubriendo, y vemos a la vez inicios y finales. La responsabilidad de cómo usamos y tratamos la información.

El texto de este libro es un diálogo más allá de las ideas, parte de la conciencia común que existe entre las personas y la naturaleza, de la búsqueda consciente en el inconsciente colectivo, y con el deseo de que podemos hacer transformaciones mágicas para que se vean reflejadas en nuestro entorno.

“Memorias Innatas ¿Quién sabe vivir?” Editorial: Independently Published de Miguel Márquez Mateos. Tapas blandas, tamaño 13 x 21 cm y con 116 páginas. Consta de 292 fragmentos y cada uno de ellos guarda un valor y un símil diferente, pero no son para leerse como una novela, sino con pausas, parándonos para pensar en ese mensaje breve y a la vez intenso, para reflexionar, para romper el estrés y buscar el verdadero valor de la vida. Y también con el deseo de que sean degustados, saboreados. Sus fragmentos exploran las cuestiones que siempre nos hemos preguntados como individuos y como sociedad.

El crear un mundo donde sepamos vivir no se trata de “influir” y transformar a miles de personas, el paso debe ser personal e interno, el cambio tiene que ser el nuestro. “No hay intención más fuerte que la propia”.

El libro, que nace tras las prácticas de meditación, nos muestra que, en otras épocas, en otras culturas, también se realizaban las mismas preguntas. “Quien renace conoce la vida, y quien se pregunta por la edad y por el tiempo, aún tiene arduo camino, que no hay arrugas de sabiduría, sino actos y decisiones.”

La importancia de las preguntas, como en el colegio, donde se fomenta que el alumnado se lo cuestione todo, que alce la mano y pregunte, no hay preguntas malas. Uno conoce más por las preguntas que por las respuestas.

Quién hace por conocer…

Quién explora los rincones y admira…

Quién se mueve en la creatividad…

Quién deshace las paredes de arena y se llena de barro…

El libro consta de cuatro capítulos

Capítulo 1º: “El Alfa y el infante”. El niño es descubridor, no cohíbe su naturaleza, no duda sobre lo que ya tiene, aprende siendo maestro el divino orden de las cosas, el fin que también es principio. En este capítulo expresa sus ideas sobre: Inocencia; No tiempo; Creatividad; Habilidades y dones; y Cuidado y educación.

Capítulo 2º: “El viaje y el mundo” El viaje no prevé, se mantiene ajeno a deseos y expectativas, ama el proceso y lo conoce como fin, se nutre de todo sin juicio, y aunque no conozca el rumbo, avanza. Tiene todo un inicio y un fin. Los temas que trata son: Cuestiones morales; Sorpresas y revelaciones; Riquezas y valores; Aprender a morir; y Aprendizajes y reflejos.

Capítulo 3º: “El omega y el anciano”. No por anciano ha de ser viejo, contempla por experiencia y esencia, redescubre y aprende enseñando, conoce el silencio y sus frutos, entiende el proceso y es paciente, recuerda y acepta, permite y cede. Trata sobre: Sencillez; Naturaleza; Amor y cuidado; Dignidad y honradez; y Responsabilidad.

Capítulo 4º: “En honor a la Naturaleza” Mira las aves, que conocen los vientos, las estaciones y el tiempo que se crían como en el primer milenio, que viven por la luz y las estrellas, que muestra la noche y el día… Relativo a la fauna y a la flora.

Recomendado para jóvenes adultos.

Tiempo de lectura 1 horas y 30 minutos.

Los pequeños lectores recomiendan: Ismael González Millán, alumno de 3º del doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas: “Cuando los universitarios nos plantearon este libro y se empezó a leer algunos fragmentos, pensé que era de poesía. Me encantó el fragmento: “Créate a ti mismo con valentía y amor, con coraje, prudencia y circunstancias, con la grandeza de su oportunidad… y tan importante es el sí…como el no”. Cuando se comentó que era de un joven de Algeciras, ya fuimos varios los que lo hemos leído. Son fragmentos de pensamientos propios, que, aunque no sea poesía están bellamente escritos como por ejemplo el que dedica a la infancia “Solo el niño es capaz de aprender, que no es intérprete sino estrella, que siente, pero no escucha, que imita y no razona. Solo el niño evoluciona.” La educación Montessori pasea entre estas palabras o “Conózcase en silencio, sí pero no olvide de conocerse por los demás” donde de puntillas pasea Santa Teresa con su Libro de la Vida, con el permiso de Sri Nisargadatta Maharaj. Podríamos poner muchos más fragmentos sobre los que estuvimos dialogando un buen rato, pero solo os dejo uno más: “No tengas por capitán a mengano, que no conozca vientos y mareas, antes debe ser uno capitán de sí”. Ya sabéis, si queréis pensar, primero preguntaos, y no dejéis de leer este libro. Nos agrada y alegra que un joven del Campo de Gibraltar escriba estos pequeños versículos, pero de gran profundidad para la vida”

Actividades con su lectura

Un libro de filosofía es para pensar, pero la gasolina del pensamiento son las preguntas, las dudas y la búsqueda de las respuestas.

Antes de empezar a leer: Nos centramos en la portada y en el título. ¿Qué te quiere decir la Imagen? ¿Abandona algo o va en busca de alguien? ¿Por qué un árbol solo en el horizonte? ¿En el cielo está el sol? ¿Qué te dicen esas distintas tonalidades de un mismo color?

Durante la lectura: La portada nos lanzó una gran pregunta ¿quién sabe vivir? ¿Sabemos vivir? ¿Qué nos está aportando la lectura? ¿Qué preguntas nos ha lanzado el autor? ¿Qué preguntas te has hecho tú durante su lectura?

Finalizado el libro: Con la misma técnica de “versículos pequeños” vamos creando unos pequeños fragmentos, que no tengan más de cien palabras sobre nuestro comportamiento, de cómo transformar la pequeña sociedad en la que vivimos, como la naturaleza, el mundo verde influye en nuestra vida…

Miguel Márquez Mateos: Algeciras (Cádiz) Estudió Ingeniería y Diseño. A los dieciséis años fundó el proyecto social de crecimiento personal «Paz Interior» @pazinteriorv.

Entre los diecisiete y los veintiún años estudió ingeniería en Málaga. Durante esos años escribió y realizó charlas y talleres sobre mindfulness. Su primer libro fue “Una puerta hacia Ti” sobre introspección y consciencia.