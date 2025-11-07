El médico campogibraltareño Juan Casar, entre los tres mejores rehabilitadores de España según los Doctoralia Awards 2025

El nombre del Campo de Gibraltar volverá a sonar este viernes 7 de noviembre en Barcelona. El médico rehabilitador Juan Casar, natural de Tarifa y con consulta en Algeciras, ha sido elegido entre los tres mejores especialistas en Medicina Física y Rehabilitación de toda España en los Doctoralia Awards 2025, uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito sanitario nacional.

A sus 36 años, Casar compagina su labor en el Hospital Universitario Punta Europa con su consulta privada en la Clínica Deux de Algeciras, y otra en Cádiz junto al anestesista Diego Benítez. No es la primera vez que su nombre aparece entre los más destacados: hace dos años ya ocupó el segundo puesto en esta misma categoría, un logro que ahora podría superar en una gala que, por primera vez, será presencial.

“Para mí es todo un honor estar entre los tres mejor valorados”, reconoce el médico. “Siempre digo que todo tiene su equilibrio: ni los aplausos a la cabeza, ni las críticas al corazón. Pero sin duda me enorgullece esta nominación, porque implica tanto que los pacientes estén contentos con mi trabajo como que mis compañeros lo valoren también.”

El doctor Juan Casar. / E. S.

Formado entre Costa Rica, Cádiz y Turín, Juan Casar se especializó en Medicina Física y Rehabilitación tras completar su residencia en el Hospital Puerta del Mar. En 2018 regresó a la comarca, primero al hospital de La Línea y posteriormente a La Janda, antes de incorporarse al centro algecireño en 2023.

Casar asegura que no sabe si ganará el primer puesto, ya que —admite— “este año he estado más centrado en mis pacientes y en impulsar la nueva consulta de Algeciras que en compartir la nominación”. Una consulta que, aunque de momento solo atiende un día a la semana, ya cuenta con lista de espera. “Estoy estudiando cómo ampliarla para poder ofrecer más servicios y que se beneficien más personas de la comarca”, añade.

Más allá de los reconocimientos, el médico defiende una filosofía de trabajo basada en la constancia, el aprendizaje y la colaboración. “Soy una persona que apuesta por la formación continua y el trabajo en equipo. No se trata solo de que yo pueda ayudar a un paciente a sentirse mejor, sino de que, si además formo a veinte profesionales más, esa ayuda se multiplica y llega mucho más lejos.”

Orgulloso de representar a su tierra en un escenario nacional, Casar reivindica el talento local: “Parece que los mejores profesionales siempre están en Madrid, Barcelona o Bilbao, pero en esta comarca también tenemos grandes doctores. Con este reconocimiento espero que podamos poner en valor a los profesionales que tenemos en el Campo de Gibraltar.”

El médico también subraya su vínculo con la zona: “Siempre me he sentido muy campogibraltareño”, confiesa. “Soy de Tarifa y trabajo en Algeciras. Es cierto que este reconocimiento viene por mi labor privada, pero es el mismo trato y la misma dedicación que tengo en el hospital. No me pongo caretas.”

Para él, lo importante no es solo el premio, sino lo que representa. “Para muchos profesionales de fuera, la comarca puede ser una zona de paso, pero me encantaría que la gente supiese que aquí también hay médicos de la tierra que hacen un gran trabajo con mucho esfuerzo y actitud.”

Los Doctoralia Awards 2025 reconocen a los profesionales y centros médicos más valorados por pacientes y compañeros, basándose en su excelencia clínica, compromiso y cercanía humana. En esta edición se entregan premios en 42 categorías diferentes, con la participación de miles de profesionales sanitarios de toda España.

Este viernes, en Barcelona, el doctor Juan Casar vivirá una noche especial. Pase lo que pase, su nombre ya ocupa un lugar destacado entre los mejores, y con él, también el del Campo de Gibraltar, que una vez más demuestra que el talento y la vocación no entienden de fronteras.