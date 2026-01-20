Mediación: del conflicto al acuerdo, una apuesta que ya es realidad en Andalucía

Cada 21 de enero se conmemora el Día Europeo de la Mediación, fecha que recuerda la primera legislación europea sobre mediación familiar, la Recomendación R (98)1 del Consejo de Europa, de 1998. Entonces, Europa impulsó una alternativa a los tribunales para resolver conflictos, fomentando el diálogo y una cultura de entendimiento.

Esta legislación surgió ante la necesidad de dar respuesta a la ciudadanía, para aportar soluciones más pacíficas y menos costosas que los litigios en materia familiar, dentro de una cultura de transformación de los conflictos de la confrontación al acuerdo. Con la celebración de este día se pretende difundir la cultura de la mediación en todos sus ámbitos: familiar, civil, empresarial, organizacional o comunitaria.

Tras un largo periplo, en 2012 nació la primera ley sobre Mediación Civil Mercantil y Concursal en España, la Ley 5/2012. Y en abril de 2025 entró en vigor la Ley 1/25 de Eficiencia Procesal, que entre otras cosas regula los denominados como Métodos Adecuados de Solución de Controversias (MASC), y establece que, para determinado tipo de procedimientos judiciales, es requisito legal previo acreditar que la ciudadanía ha intentado una solución consensuada (de bien a bien).

La Junta de Andalucía, que lleva apostando por la mediación largo tiempo a través de los Puntos de Información de Mediación en Andalucía (PIMA), fomenta la cultura del acuerdo y la proporciona a toda la ciudadanía como un recurso público gratuito tras unos requisitos establecidos en la citada Ley. En la actualidad, en Andalucía funcionan 10 PIMA, uno por cada provincia más otros en Marbella y Algeciras.

En cada PIMA la ciudadanía encuentra una persona profesional técnico de mediación, capacitada para informar no sólo sobre la mediación, sino sobre los Métodos Adecuados de Solución de Controversias en general. Con ello se proporciona un espacio neutral donde las personas pueden acceder a la información que, junto con trípticos, complementan la labor de los profesionales.

Los casos que llegan son de distinta índole, pero todos destacan la atención recibida por los técnicos y la guía y ayuda en torno a su conflicto, así como la importante labor de los letrados en este acompañamiento. Los PIMA permiten resolver cuantas dudas jurídicas se les pueda plantear a la ciudadanía.