Mc Donald´s Happy Day: El próximo 21 de noviembre, el Big Mac costará lo mismo de siempre y valdrá mucho más

McDonald’s, manteniéndose fiel a su compromiso con el bienestar familiar, celebra el McHappy Day junto con la Fundación Infantil Ronald McDonald. Este viernes 21 de noviembre se celebra el McHappy Day, la jornada solidaria más importante del año para McDonald’s y la Fundación Infantil Ronald McDonald.

El día en que el icónico Big Mac cuesta lo mismo, pero vale mucho más. Porque durante esta fecha, el 100% de las ventas del Big Mac se destinarán íntegramente a la Fundación Infantil Ronald McDonald, que trabaja para ofrecer un “hogar fuera del hogar” a familias con niños que necesitan tratamiento médico complejos lejos de casa.

Quienes deseen colaborar aún más podrán hacerlo adquiriendo los peluches solidarios disponibles en los restaurantes McDonald’s durante todo el año. Cada gesto suma para mantener abiertas las Casas y Salas que ofrecen un refugio cálido y seguro.

Cada Big Mac y peluche vendido se convierte en:

Alojamiento gratuito en las Casas Ronald McDonald.

en las Casas Ronald McDonald. Mantenimiento de Casas y Salas Familiares junto a hospitales.

junto a hospitales. Apoyo directo a familias que atraviesan momentos difíciles.

que atraviesan momentos difíciles. Un hogar fuera del hogar.

Desde hace más de 25 años, la Fundación Infantil Ronald McDonald ofrece alojamiento a las familias que tienen a sus hijos hospitalizados en un centro fuera de su lugar de residencia. La fundación tiene cinco Casas Ronald McDonald en España, en Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Sevilla, y 4 Salas Familiares en hospitales de Madrid, Barcelona, Murcia y Zaragoza.

Las Casas Ronald McDonald ofrecen todos los servicios que las familias pueden necesitar durante su estancia: habitaciones individuales, salones, cocinas, lavanderías, salas de juegos, bibliotecas, jardines y plazas de aparcamiento, además de innumerables actividades organizadas por los equipos de voluntariado.

Además de esta jornada solidaria, McDonald’s aporta el 0,1% de las ventas anuales de todos los restaurantes de España y Andorra a la Fundación Infantil Ronald McDonald, respaldando e impulsando así su imprescindible labor. Además, durante todo el año se pueden realizar donativos a favor de la Fundación Infantil Ronald McDonald en los restaurantes McDonald’s a través de los kioscos de pedido y en las urnas de mostrador, o directamente en la página web de la Fundación

Con el apoyo de McDonald’s y sus clientes, el McHappy Day es una ocasión especial en la que cada Big Mac marca la diferencia para miles de familias. Este próximo 21 de noviembre, ayudar será tan fácil como disfrutar de Big Mac.