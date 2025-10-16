María Jesús Montero visitará el Campo de Gibraltar para anunciar 7,3 millones en inversiones del Gobierno en agua y residuos

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prepara una visita al Campo de Gibraltar en las próximas semanas para hacer efectiva la nueva subvención de 7,3 millones de euros destinada a inversiones en la gestión del agua y los residuos en los ocho municipios de la comarca.

Así lo ha avanzado este jueves el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), en el que explica que ha conversado con la vicepresidenta sobre “su próxima visita a la comarca para hacer efectiva la nueva subvención del Gobierno de España”.

Ruiz Boix ha detallado que San Roque recibirá 1,15 millones de euros de este paquete de ayudas, “destinados a mejorar nuestras infraestructuras, especialmente en el ciclo del agua”. El regidor ha subrayado además que, con este nuevo convenio, el Gobierno ha destinado ya cerca de 30 millones de euros al Campo de Gibraltar desde 2021 dentro del Plan Especial para la comarca, aprobado por el Consejo de Ministros en 2018.

Estas subvenciones, aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 8 de julio, se reparten entre los ocho municipios que integran la Mancomunidad del Campo de Gibraltar: Algeciras (2 millones), La Línea de la Concepción (1,6 millones), San Roque (1,15 millones), Los Barrios (900.000 euros), Tarifa (575.000 euros), Jimena de la Frontera (450.000 euros), Castellar de la Frontera (370.000 euros) y San Martín del Tesorillo (250.000 euros).

El Ejecutivo central explicó entonces que estas ayudas buscan reforzar la sostenibilidad y la eficiencia energética de los servicios públicos locales, con especial atención a las inversiones en el ciclo integral del agua y en la gestión de residuos, y que se enmarcan en la estrategia del Gobierno para apoyar a la comarca “por su situación geoestratégica como puerta de Europa y su alta densidad de población”.

Ruiz Boix ha agradecido expresamente al presidente Pedro Sánchez y a la vicepresidenta Montero su “apuesta clara por la sostenibilidad y la mejora de los servicios públicos en nuestra comarca”.