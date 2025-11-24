María Jesús Corrales explora las fronteras del Estrecho en su nueva novela, 'En el corazón de África'

La periodista María Jesús Corrales regresa al panorama literario con su segunda novela, En el corazón de África, un relato que profundiza en los vínculos humanos, históricos y emocionales que unen a las fronteras del estrecho de Gibraltar. La obra aborda temas como la identidad, el amor, la memoria y la libertad, con especial atención al papel de las mujeres en episodios clave de la historia reciente de esta región.

La novela rinde homenaje a una generación que impulsó la transición democrática en España y cuyo esfuerzo, recuerda Corrales, “no siempre ha sido reconocido”. A través de la historia de su protagonista, África Martín —una periodista sin éxito en el Londres del Brexit que tras la muerte de su abuela inicia un viaje personal y físico hacia sus raíces—, la autora construye un relato que cruza de Londres a las dos orillas del Estrecho. Ese trayecto permitirá a África descubrir un pasado familiar tormentoso, enfrentar viejas heridas y transitar no solo las fronteras geográficas, sino también las del alma.

El libro busca, además, restituir la memoria de miles de mujeres anónimas que, desde el silencio, contribuyeron a cimentar las libertades y derechos civiles actuales. Es también un homenaje a quienes dedicaron su vida a consolidar la democracia en España y fallecieron sin ver plenamente reconocida su aportación.

La presentación oficial de En el corazón de África se celebrará el martes 2 de diciembre a las 19:30 horas en la Biblioteca Municipal José Riquelme, en La Línea de la Concepción, con la presencia de la autora y representantes municipales. La entrada será libre hasta completar aforo y se ofrecerá una sesión de firma de ejemplares al finalizar el acto.

Tras este estreno, la obra emprenderá la ‘Ruta del Corazón’, una serie de presentaciones por los escenarios reales del libro, que incluirá distintos puntos de España, Marruecos, Gibraltar y el Reino Unido. Con esta nueva publicación, Corrales reafirma su compromiso con la memoria colectiva, ya iniciado con su primera novela, Las Expulsadas (2020), centrada en las mujeres transfronterizas que vivieron el cierre de la frontera gibraltareña.