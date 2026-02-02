Márgenes y Vínculos desplegará nueve proyectos sociales en el Campo de Gibraltar, La Janda, Ceuta, Málaga, Huelva y Canarias en 2026

La Fundación Márgenes y Vínculos ha presentado este lunes en Algeciras los nueve proyectos sociales que gestionará durante 2026 desde esta ciudad para el Campo de Gibraltar, La Janda, la Ciudad Autónoma de Ceuta, las provincias de Málaga y Huelva y la comunidad autónoma de Canarias. Las iniciativas cuentan con una financiación global de 1.100.562 euros y permitirán la creación y mantenimiento de empleo directo para más de cuarenta profesionales de ámbitos como el trabajo social, la psicología, la abogacía, la educación, la mediación intercultural y la integración social.

Los proyectos abordan áreas clave como la atención a mujeres migrantes víctimas de violencia de género, la protección y acompañamiento de personas migrantes, la lucha contra el racismo, la xenofobia y los delitos de odio, la formación especializada de profesionales, la mediación intercultural en el ámbito educativo, la prevención de adicciones entre población infantil y juvenil y la orientación sociolaboral en barrios vulnerables de Algeciras.

La mayoría de las iniciativas dan continuidad a programas ya consolidados, mientras que una de las principales novedades es Puentes hacia la inclusión, un proyecto de formación y asesoramiento a profesionales —fuerzas de seguridad, personal sanitario, docentes, operadores jurídicos, profesionales del ámbito social y personal de las administraciones— para mejorar la respuesta ante situaciones de violencia de género, trata de seres humanos, racismo, xenofobia y delitos de odio, así como para fomentar la coordinación institucional y el trabajo en red.

Entre los programas destacados figura Tu barrio en positivo, centrado en mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad en la zona sur de Algeciras; Migrantes en igualdad, orientado a la atención de víctimas de discursos y delitos de odio; Prointegra, enfocado en mujeres migrantes víctimas de violencia de género; Generando igualdad, dedicado a la sensibilización y prevención de la violencia machista; Proacción, de atención social y jurídica a personas migrantes; y Mediación intercultural, que actúa en centros educativos para facilitar la convivencia entre culturas diversas. A ellos se suman dos programas específicos de prevención de adicciones, con y sin sustancia, dirigidos a menores y adolescentes del Campo de Gibraltar, La Janda y Ceuta.