La Mancomunidad del Campo de Gibraltar recibe el distintivo 'Espacio Libre de LGTBIfobia' de la Junta

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha sido reconocida con el distintivo Espacio Libre de LGTBIfobia, distinción oficial otorgada por la Junta de Andalucía que acredita a la entidad como un entorno seguro, inclusivo y libre de cualquier forma de discriminación por orientación sexual o identidad de género.

La concesión de este distintivo, incluida en las resoluciones autonómicas correspondientes al mes de diciembre de 2025, confirma el compromiso sostenido de la Mancomunidad con los derechos civiles y la igualdad real, situándola en una posición destacada dentro del conjunto de administraciones locales andaluzas.

El proceso ha sido impulsado desde el Área de Igualdad y Bienestar Social, dirigida por la vicepresidenta María Teresa García León. Esta acreditación permitirá reforzar las líneas estratégicas en materia de igualdad que desarrolla la institución comarcal en el conjunto del territorio.

Para la obtención del distintivo, la entidad comarcal ha establecido un conjunto de medidas orientadas a la prevención de la discriminación y a la atención adecuada ante posibles situaciones de LGTBIfobia. Entre ellas destacan la formación específica del personal público en diversidad sexual y de género y en la prevención de delitos de odio, la implantación de un protocolo de acompañamiento y actuación en el ámbito administrativo y el compromiso institucional con la creación de espacios seguros mediante la instalación de señalización identificativa.

En este sentido, cabe recordar la acción realizada el pasado lunes 15 de diciembre en la Finca La Almoraima, donde la Institución desarrolló una sesión informativa en el marco del Plan LGTBI+, dirigida a cerca de 80 trabajadores y orientada a promover la igualdad y prevenir los delitos de odio hacia el colectivo LGTBI+. La actividad, impartida por técnicos del Área de Igualdad y Bienestar Social, proporcionó herramientas para identificar y abordar situaciones de discriminación y violencia por orientación sexual o identidad de género, reforzando —tal como destacó la vicepresidenta María Teresa García León— el compromiso de la entidad con la diversidad, la inclusión y la creación de entornos laborales seguros, así como su papel de referencia comarcal en la defensa de los derechos LGTBI+ y la sensibilización ciudadana.

Con este reconocimiento, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar reafirma su papel como institución comprometida con la cohesión social y la defensa de los derechos de la ciudadanía, consolidándose como un referente comarcal en la promoción de la igualdad, la convivencia y el respeto a la diversidad.

Finalmente, la vicepresidenta de la Mancomunidad, María Teresa García León, expresó su agradecimiento a la Junta de Andalucía por la concesión del distintivo, subrayando el respaldo de la administración autonómica a las políticas públicas de igualdad y diversidad, así como el valor de la cooperación institucional y reafirmó la voluntad de la entidad de seguir impulsando iniciativas que garanticen espacios seguros y el respeto efectivo a los derechos del colectivo LGTBI+ en toda la comarca.