Una enorme mancha turbia del Eastside de Gibraltar llega hasta La Línea y desata la alarma entre los pescadores de La Atunara

La mancha de turbidez generada por los rellenos del proyecto Eastside se extiende por la Bahía de Algeciras, tras los trabajos de vertido de material en la cara oriental de Gibraltar.

Una extensa mancha de agua turbia procedente de las obras del ambicioso proyecto urbanístico Eastside de Gibraltar ha llegado hasta las playas y caladeros de La Atunara, en La Línea de la Concepción, generando preocupación entre ecologistas y pescadores de la zona.

La organización Verdemar Ecologistas en Acción ha denunciado que las partículas en suspensión liberadas durante los trabajos de relleno del futuro puerto deportivo se han desplazado desde la zona de obras en la cara oriental del Peñón hasta la costa linense, atravesando el espacio protegido del Estrecho Oriental. Según el colectivo, el fenómeno se registró el pasado 6 de marzo y estaría relacionado con el vertido de materiales durante la construcción del dique del proyecto conocido como Marina Este.

Los ecologistas sostienen que los sedimentos liberados al agua han generado una gran pluma de turbidez visible incluso desde la costa y que podría afectar a los fondos arenosos poco profundos donde se desarrollan importantes comunidades marinas. Se trata de un hábitat protegido por la normativa europea, clave para la reproducción y alimentación de numerosas especies.

Riesgo para los caladeros de La Atunara

Uno de los principales temores se centra en el impacto sobre los caladeros tradicionales frente a La Atunara, donde faena la flota artesanal local. Según Verdemar, la acumulación de sedimentos en suspensión puede resultar especialmente perjudicial para organismos filtradores, como almejas, berberechos, coquinas o chirlas, que dependen de la calidad del agua para sobrevivir.

Los ecologistas alertan de que la turbidez puede asfixiar a especies filtradoras como almejas, coquinas o berberechos

La organización advierte de que estos bancos marinos constituyen criaderos naturales esenciales y que la pesca artesanal del barrio marinero mantiene alrededor de 200 empleos directos.

En su denuncia remitida al Ministerio para la Transición Ecológica, y a la que ha tenido acceso Europa Sur, los ecologistas alertan de que la sedimentación podría provocar asfixia y mortalidad en estas especies, además de alterar de forma significativa el ecosistema bentónico de la zona. Incluso aseguran haber observado mortandad o desaparición de colonias de mejillones en rocas cercanas al área de obras.

Un buque trabaja en los rellenos del macroproyecto Eastside Project Gibraltar mientras una gran pluma de sedimentos se dispersa en el mar durante las labores de construcción del futuro puerto deportivo. / Verdemar Ecologistas en Acción

Un proyecto urbanístico de gran escala

El fenómeno coincide con los trabajos de relleno vinculados al Eastside Project Gibraltar. El plan contempla la construcción de más de 1.300 viviendas, un hotel, zonas comerciales y un puerto deportivo sobre terrenos ganados al mar, con una ampliación artificial de alrededor de 300.000 metros cuadrados.

El proyecto, promovido por TNG Global Foundation, aspira a transformar completamente la fachada oriental de Gibraltar con una urbanización de alto nivel orientada a residentes de alto poder adquisitivo e inversión internacional. Sin embargo, el desarrollo ha generado controversia tanto por su impacto ambiental como por las tensiones políticas que provoca el uso de aguas cuya soberanía reclama España.

El proyecto para los rellenos de la cara este de Gibraltar: un hotel, 1.300 viviendas y un puerto deportivo. / TNG Global

La empresa niega cualquier impacto

Desde la promotora del proyecto restan importancia a la presencia de la mancha turbia en el mar. Un portavoz de TNG Global ha explicado a este periódico que la turbidez detectada es “consecuencia normal del vertido de material de cantera desde barcazas utilizadas para formar los brazos de protección del puerto deportivo”.

La empresa promotora asegura que la turbidez es temporal, habitual en este tipo de obras y que desaparece sin causar impacto ambiental

Según la empresa, este procedimiento es “habitual en la construcción de marinas” y la turbidez “desaparece de forma natural sin dejar rastro”. Además, aseguran que existen seis boyas que monitorizan de manera permanente la calidad del agua y que las obras cumplen con el estudio de impacto ambiental aprobado para el proyecto.

El portavoz también sostiene que en la zona donde se ejecutan los trabajos “no hay vida marina”, por lo que descarta que se esté produciendo un daño ecológico real.

Por su parte, la organización ambiental The Nautilus Project, con sede en Gibraltar, confirmó la aparición de una gran pluma de sedimentos frente a la zona de Eastern Beach tras recibir numerosos avisos de ciudadanos.

Tras analizar el fenómeno, la entidad señaló que se trata de sedimentos de barro y limo procedentes de los rellenos del Eastside que permanecen en suspensión en la columna de agua. No obstante, indicó que, por la naturaleza del material, la probabilidad de que se produzca un daño ambiental significativo es baja y anunció que continuará monitorizando la evolución de la mancha.

Petición de inspección urgente

Mientras tanto, Verdemar Ecologistas en Acción ha solicitado al Gobierno de España una inspección urgente para comprobar el alcance de los vertidos y determinar si las obras cumplen las condiciones ambientales exigidas.

El colectivo reclama que se evalúe el impacto sobre los hábitats protegidos del Estrecho Oriental y que, en caso de confirmarse daños al medio marino, se adopten medidas cautelares que podrían incluir incluso la paralización de los trabajos.