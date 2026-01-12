La lluvia vuelve este martes al Campo de Gibraltar: activado el aviso amarillo

Vuelve la lluvia a la comarca. La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por precipitaciones en buena parte de la provincia de Cádiz, casi todo el Campo de Gibraltar excepto Jimena y Tesorillo, donde se registraron las últimas lluvias torrenciales del pasado 4 de enero al paso de la borrasca Francis. Estará vigente desde las 15:00 hasta las 23:59 de este martes 13 de enero de 2026.

Se esperan precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 15 mm, pudiendo registrarse lluvias más intensas de forma ocasional. Además, estas lluvias podrían venir acompañadas de tormentas en el litoral y existe la posibilidad de mangas marinas, fenómeno que consiste en columnas de agua que se forman sobre el mar y pueden acercarse a la costa.

El riesgo se considera bajo, con probabilidades de que las lluvias se produzcan entre un 40% y 70%. La Aemet recomienda a los ciudadanos extremar la precaución si van a transitar por zonas expuestas, especialmente en carreteras y áreas cercanas a ríos y arroyos.

De este modo, Aemet prevé para este martes que el paso de frentes dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en la mitad oeste peninsular y abundante nubosidad alta en el este y Baleares, también con intervalos de nubosidad baja matinal en el medio-bajo Ebro y puntos del Mediterráneo.

Las precipitaciones serán persistentes en el oeste de Galicia, de la Cordillera Cantábrica y del Sistema Central, mientras que es probable alcanzar intensidades fuertes, con tormenta y posible granizo ocasional, en Huelva y en otros puntos de Cádiz. En general, serán débiles, ocasionales en el Cantábrico y en forma de nieve en montañas de la vertiente atlántica norte por encima de los 1.500 o 1.700 metros.