La lluvia seguirá en el Campo de Gibraltar hasta este lunes

El Campo de Gibraltar continuará bajo la influencia de un flujo de suroeste por la influencia de la borrasca Claudia entre este domingo y el lunes, que dejará chubascos localmente moderados, cielos muy nubosos y rachas de viento fuertes en las zonas más expuestas al Estrecho. La situación comenzará a mejorar de forma progresiva a partir del martes, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los municipios de la comarca afrontan dos jornadas marcadas por la inestabilidad, con alta probabilidad de precipitaciones, especialmente en las áreas costeras y en el Estrecho. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará el aviso amarillo por lluvias en el Estrecho desde las 00:00 hasta las 21:00 horas del lunes, con umbrales previstos de 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros en 12 horas.

En el conjunto del Campo de Gibraltar, se esperan cielos nubosos con precipitaciones frecuentes durante el resto del domingo y lunes, especialmente en el litoral. El viento del suroeste también seguirá soplando con fuerza en las zonas más expuestas.

A partir del martes, se prevé una disminución de la inestabilidad, con menos lluvia y apertura de claros, especialmente hacia la vertiente mediterránea.

Previsión por municipios

Algeciras

Cielos nubosos con lluvias hoy y mañana, posibilidad de tormentas puntuales y rachas de viento que podrían superar los 40–45 km/h. Temperaturas entre 12 y 21 ºC.

La Línea de la Concepción

Chubascos frecuentes domingo y lunes, con tendencia a la mejoría entre martes y miércoles.

San Roque

Inicio de semana con nubosidad y lluvias débiles o moderadas, remitiendo a partir del martes.

Los Barrios

Domingo y lunes marcados por la lluvia y el cielo cubierto. La probabilidad de precipitación caerá con fuerza desde el martes.

Tarifa

Zona más afectada por el suroeste. Muy alta probabilidad de lluvia en las próximas horas y rachas que podrían alcanzar los 70–75 km/h.

Tendencia de la semana

Entre el martes y el miércoles, los modelos meteorológicos apuntan a un escenario más estable, con nubes y claros y un viento que irá perdiendo intensidad. Ante el final de la semana, podrían darse intervalos nubosos y alguna lluvia débil, más probable en el entorno del Estrecho debido a los cambios entre levante y poniente.