Listado completo de los centros educativos de Andalucía cerrados el martes 10 de febrero por el temporal
Andalucía mantiene para este martes, 10 de febrero de 2026, la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días.
En total son 32 los centros afectados, de los que 15 pertenecen a la provincia de Cádiz. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.
Este es el listado de centros que permanecerán cerrados:
CÁDIZ:
Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:
Grazalema y Torre Alháquime.
Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
El Portal- Jerez de la Frontera:
CEIP Virgen del Mar
Jerez de la Frontera:
EI Rocinante
La Ina- Jerez de la Frontera:
CEIP La Ina
El Torno- Jerez de la Frontera:
CEIP Guadalete
Olvera :
IES Sierra de Líjar
Prado del Rey:
E.I. El Azahar
E.I. La Rayuela
San Martín del Tesorillo:
IES Azahar
Ubrique:
CEIP Benafélix
EI La Esperanza
CDP Sagrado Corazón de Jesús
Zaraha de la Sierra:
CEIP Maestro Juan María Marín
EI La Rayuela
GRANADA:
Auspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Venta Nueva (Huétor Tájar):
CPR Taxara (sede de La Fábrica)
JAÉN:
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Linares:
IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros de la localidad)
EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España
Coto Ríos:
La sede de Coto Ríos (la de Arroyo Frío está accesible)
MÁLAGA:
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Cartajima:
CPR Alto Genal
SEP Los Castañares
SEVILLA:
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Algámitas:
CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’
Benacazón:
IES Virgen del Rosario
Dos Hermanas:
EI La Milagrosa
EI Nuestra Señora de Valme
Écija:
CEIP El Valle
El Castillo de las Guardas:
CEIP Peña Luenga
Villaverde del Río:
CEIP Alpesa
