Listado completo de los centros educativos de Andalucía cerrados el martes 10 de febrero por el temporal

Los niños y jóvenes del Campo de Gibraltar regresan a sus colegios e institutos este lunes tras las borrascas de la semana pasada.

Andalucía mantiene para este martes, 10 de febrero de 2026, la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días.

En total son 32 los centros afectados, de los que 15 pertenecen a la provincia de Cádiz. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.

Este es el listado de centros que permanecerán cerrados:

CÁDIZ:

Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:

Grazalema y Torre Alháquime.

Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

El Portal- Jerez de la Frontera:

CEIP Virgen del Mar

Jerez de la Frontera:

EI Rocinante

La Ina- Jerez de la Frontera:

CEIP La Ina

El Torno- Jerez de la Frontera:

CEIP Guadalete

Olvera :

IES Sierra de Líjar

Prado del Rey:

E.I. El Azahar

E.I. La Rayuela

San Martín del Tesorillo:

IES Azahar

Ubrique:

CEIP Benafélix

EI La Esperanza

CDP Sagrado Corazón de Jesús

Zaraha de la Sierra:

CEIP Maestro Juan María Marín

EI La Rayuela

GRANADA:

Auspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Venta Nueva (Huétor Tájar):

CPR Taxara (sede de La Fábrica)

JAÉN:

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Linares:

IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros de la localidad)

EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España

Coto Ríos:

La sede de Coto Ríos (la de Arroyo Frío está accesible)

MÁLAGA:

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Cartajima:

CPR Alto Genal

SEP Los Castañares

SEVILLA:

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Algámitas:

CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’

Benacazón:

IES Virgen del Rosario

Dos Hermanas:

EI La Milagrosa

EI Nuestra Señora de Valme

Écija:

CEIP El Valle

El Castillo de las Guardas:

CEIP Peña Luenga

Villaverde del Río:

CEIP Alpesa