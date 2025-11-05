La lista Forbes: la familia Mora-Figueroa, los más ricos del Campo de Gibraltar

La familia Mora-Figueroa agrupa una de las grandes fortunas de España. Formada por diversas ramas, algunos de sus representantes se cuelan en las listas de los más ricos de Andalucía. El Campo de Gibraltar tiene gran protagonismo dentro de su imperio, ya que atesoran propiedades en varios municipios de la comarca, especialmente en Sotogrande.

La última edición de la lista de los más ricos de España elaborada por la revista Forbes sitúa a los hermanos Alexis y Tatiana Masaveu Mora-Figueroa con un patrimonio conjunto de 230 millones de euros. Se trata de una de las mayores fortunas de Andalucía, aunque han quedado fuera del top 100 nacional. Unos puestos más abajo aparece otra de las ramas familiares, la que representa Silvia Mora Figueroa Domecq, con un patrimonio de 150 millones.

La fortuna de la familia proviene, principalmente, de su condición de terratenientes, con gran cantidad de propiedades repartidas por toda España. La más representativa es la finca Las Lomas, en Vejer, considerada uno de los mayores latifundios del país, con unas 12.000 hectáreas. La sociedad Complejo Agrícola SL es la encargada de su explotación, centrada en frutas, hortalizas y caza.

La rama de los Masaveu Mora-Figueroa es la principal gestora de varias de estas parcelas, como en el caso de Las Lomas, aunque la participación es general dentro de la familia. En el Campo de Gibraltar, la familia cuenta con amplios terrenos en los municipios de Tarifa y Los Barrios.

En lo que respecta a Silvia Mora Figueroa Domecq, la empresaria es propietaria de la empresa Agriculturas Diversas, a través de la cual es accionista minoritaria de la embotelladora europea de Coca-Cola, condición que comparte con otros de sus familiares y que supone un importante pellizco de su patrimonio.

Además, su estirpe es la dueña del Santa María Polo Club de Sotogrande, San Roque, una de los recintos hípicos más importantes de los existentes en España y uno de sus grandes activos.

Los andaluces más ricos

Este año, el patrimonio conjunto de las principales fortunas ha ascendido un 7% hasta situarse en los 258.870 millones de euros, con lo que la nota de corte para estar dentro de la clasificación ha aumentado a 450 millones de euros.

A nivel regional, este año Andalucía sigue siendo la octava región con mayor número de grandes fortunas en la lista. La comunidad autónoma registra un aumento del 14,6% en su riqueza, alcanzando los 2.900 millones en 2025. En concreto, mantiene a cuatro millonarios andaluces en el ranking de los 100 españoles más ricos, encabezados por Manuel Domínguez de la Maza y su familia: el propietario del grupo textil malagueño Mayoral ocupa la posición 41 de la lista global, con un patrimonio de 1.300 millones de euros (200 millones más que en 2024).

Le sigue la familia de Francisco Martínez Cosentino, dueño del grupo Cosentino junto a sus hermanos, con un capital de 650 millones de euros (90 millones más).

También destacan el propietario de Inversiones Noga, Nicolás Osuna, y Santiago Domecq Bohórquez gracias a una fortuna de 450 millones, propietario de la ganadería Santiago Domecq.

Aunque es murciano, Tomás Olivo empezó su carrera en Andalucía y es propietario de General de Galerías Comerciales (GGC), del sector de los centros comerciales y que cotiza en bolsa desde 2017, y un importante accionista de Unicaja, banco con sede en Málaga. En el último año, experimentó un espectacular incremento patrimonial hasta los 4.600 millones de euros (1.900 millones más que en 2024).