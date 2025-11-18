La Línea 100x100 llevará al pleno de Diputación la regeneración integral de la playa de El Rinconcillo

El grupo provincial La Línea 100x100 presentará en el pleno de la Diputación de Cádiz de este miércoles, 19 de noviembre, una proposición para reclamar la regeneración integral y la protección de la playa de El Rinconcillo, en Algeciras. La iniciativa se eleva en apoyo a la plataforma ciudadana Salvemos El Rinconcillo, que desde hace años denuncia la pérdida progresiva de arena en este enclave.

La formación, integrada dentro del proyecto provincial 100x100 Unidos, defenderá que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Dirección General de la Costa y el Mar aceleren la tramitación y ejecución del proyecto de recuperación de esta playa, incorporando soluciones técnicas permanentes que frenen la regresión del arenal. También solicitará la implicación activa de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y de la Junta de Andalucía en la búsqueda de una solución sostenible.

Según el grupo provincial, la erosión y la pérdida de arena de El Rinconcillo se han convertido en una de las principales preocupaciones trasladadas por su equipo de trabajo en Algeciras, motivo por el que la iniciativa busca “servir de altavoz a las necesidades reales de la provincia”.

Defensa de los empleados públicos temporales

Además, 100x100 llevará al pleno una moción referente al abuso de la temporalidad en las administraciones públicas, reclamando al Gobierno de España que adopte medidas que garanticen el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La formación pide que se reconozcan las situaciones de fraude de ley y se habiliten mecanismos de fijeza o soluciones equivalentes para el personal interino de larga duración, evitando sanciones de la Comisión Europea.

El grupo también instará a la Junta de Andalucía a revisar sus procesos de estabilización y a adaptar las políticas de recursos humanos al marco europeo, así como solicitará a la FEMP y a la FAMP que impulsen un frente común en defensa de los derechos del personal interino.

Apoyo a la Tintilla de Rota

Por último, La Línea 100x100 se adherirá a una declaración institucional de la Diputación tras la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de excluir la variedad Tintilla de Rota del Registro de Variedades Comerciales. La formación considera esta medida “injusta, arbitraria y perjudicial” para el sector vitivinícola gaditano y para el patrimonio agrícola y cultural de la provincia.