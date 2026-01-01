Landaluce reclama el fin del peaje de la AP-7 y más inversiones en movilidad para el Campo de Gibraltar

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a alzar la voz para exigir al Gobierno de España una solución definitiva al peaje de la autopista AP-7 entre Málaga y Guadiaro tras la reciente subida de tarifas que, a su juicio, castiga de forma injusta a los vecinos y profesionales del Campo de Gibraltar.

Landaluce ha advertido de que este tramo de la AP-7 se sitúa entre los más caros del país, con un coste que en temporada alta puede superar los 35 euros por un viaje de ida y vuelta entre el Campo de Gibraltar y Málaga, únicamente en concepto de peajes, sin incluir el gasto en combustible. Una situación que, según ha señalado, supone un lastre para familias, trabajadores y transportistas que necesitan desplazarse con frecuencia.

El primer edil ha subrayado que el elevado precio de esta infraestructura tiene un efecto directo sobre la economía local, el turismo y el transporte de mercancías, al encarecer los costes logísticos de empresas y autónomos. Además, ha alertado de que muchos conductores se ven obligados a utilizar la autovía A-7, una vía gratuita pero saturada, lo que provoca atascos recurrentes y un aumento de los problemas de seguridad vial.

“No es razonable que el sur de Andalucía siga soportando uno de los peajes más caros de España, mientras en otros territorios se han liberalizado autopistas o aplicado bonificaciones reales”, ha afirmado Landaluce, quien ha recordado que existen precedentes en otras comunidades donde el Estado ha actuado para aliviar este tipo de cargas.

En este contexto, el alcalde ha reclamado la eliminación del peaje o, al menos, la aplicación de bonificaciones significativas para residentes, trabajadores, estudiantes y transportistas habituales, de forma que se reduzca el impacto económico que soporta la comarca.

Más allá del peaje, Landaluce ha vuelto a poner sobre la mesa el déficit histórico de infraestructuras y transporte que sufre el Campo de Gibraltar. Entre sus demandas figuran mejoras en la red ferroviaria, una apuesta decidida por el transporte público y la ampliación de la capacidad de la A-7, especialmente en el tramo entre Algeciras y San Roque, uno de los más congestionados y con mayor siniestralidad.

El alcalde ha insistido en que estas reivindicaciones no responden solo a una cuestión económica, sino a la necesidad de garantizar una movilidad digna, segura y sostenible, imprescindible para mejorar la competitividad del territorio y favorecer su desarrollo a largo plazo.