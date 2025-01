El lado 'gadita' de Cameron Diaz: "Mi familia era originaria de Cádiz, de ahí viene lo de Díaz"

La actriz estadounidense Cameron Diaz vuelve al cine tras 11 años de ausencia con la comedia de acción de Netflix De vuelta a la acción, donde comparte protagonismo con Jamie Foxx. En esta película, interpreta a una espía retirada que se ve obligada a retomar su antigua vida, mezclando humor e intriga.

Pero, ¿sabías que la actriz tiene un lado gadita? Durante la gira promocional de la película, la actriz ha explicado a la revista Fotogramas sus raíces en la provincia de Cádiz.

“Tengo ascendencia española, de ahí viene ‘Díaz’. Mi familia era originaria de Cádiz, así que me encanta estar en España”, confesó la intérprete, de 52 años.

La actriz también recordó con especial cariño su experiencia en el país durante el rodaje de Noche y día (2010), película de acción que protagonizó junto a Tom Cruise.

En una de las escenas más emblemáticas de aquel filme, rodado entre Cádiz y Sevilla, Diaz vivió una experiencia intensa: montada en la parte trasera de una moto conducida por Cruise, ambos eran rodeados por toros en una recreación de los Sanfermines. “Estaba en el asiento trasero de una moto con Tom Cruise y con toros corriendo al lado. No lo haría ahora; tengo familia. Antes no le daba importancia, era como: ‘Sí, claro, hagamos esto’”, comentó entre risas.

No obstante, esa escena no estuvo exenta de controversia. En su momento, generó críticas entre los espectadores españoles, especialmente en Andalucía, ya que los Sanfermines, una festividad característica de Pamplona, fueron trasladados ficticiamente a la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla. Este detalle culturalmente inexacto levantó comentarios por parte de los sevillanos, ya que dicha festividad no tiene ninguna relación con el sur de España.

“Me encanta estar en España”, concluyó, dejando entrever que, aunque sus visitas al país hayan sido esporádicas, su vínculo con sus raíces sigue siendo fuerte.