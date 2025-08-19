La Justicia en el Campo de Gibraltar, al límite: crece la congestión en los juzgados de Algeciras, La Línea y San Roque

La sobrecarga judicial en el Campo de Gibraltar se intensifica. En el primer trimestre de 2025, los partidos judiciales de Algeciras, La Línea y San Roque alcanzaron una tasa de congestión media de 4,09, frente al 4,00 registrado en el cuarto trimestre de 2024. Este indicador —que mide la relación entre asuntos en trámite e ingresados respecto a los resueltos— se sitúa muy por encima de la media nacional, que ronda el 2,00 según el Consejo General del Poder Judicial.

En cifras absolutas, los tres partidos judiciales sumaron 17.471 asuntos ingresados (+8,4% respecto al trimestre anterior), pero solo resolvieron 14.331 (+9,4%). La pendencia —asuntos en trámite al final del periodo— aumentó un 13,6%, pasando de 19.723 a 22.403. La tasa de resolución conjunta cayó un 6,5%, lo que refleja un sistema judicial cada vez más tensionado.

La presión judicial en el Campo de Gibraltar no es nueva, pero los datos confirman que se agrava trimestre a trimestre. La Junta de Andalucía anunció el pasado 1 de julio la transformación de los partidos judiciales de La Línea y San Roque en tribunales de instancia, lo que conllevará una ampliación de plantilla y servicios comunes, aunque las fuentes consultadas por Europa Sur en ambas sedes judiciales indican que aún está en adaptación.

El TSJA viene reclamando en su memoria de los últimos años una nueva plaza de magistrado para la Sección Séptima de la Audiencia Provincial con sede en Algeciras, la creación de dos plazas de Primera Instancia de Algeciras y de otra para el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

A la sobrecarga de trabajo se suma un problema estructural: la precariedad de las sedes judiciales. El TSJA alerta sobre el estado del edificio de Marzales, que alberga los juzgados de lo Penal de Algeciras, que se encuentra en condiciones muy deficientes y su desalojo continúa descartado a pesar del deterioro que sufre. También apuntó en 2024 la necesidad de llevar a cabo la nueva sede judicial de la avenida Virgen del Carmen, cuya construcción fue autorizada el pasado julio por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con un expediente de gasto de 29,2 millones de euros. El inicio de las obras, con un plazo de ejecución de 38 meses, está previsto entre finales de 2025 y principios de 2026, y su financiación se repartirá en cuatro anualidades hasta el año 2029.

Algeciras: epicentro de la saturación

Con más de 11.600 asuntos en trámite al cierre del trimestre, Algeciras concentra más del 50% de la carga judicial del Campo de Gibraltar. Su tasa de congestión pasó de 2,73 a 3,16, un incremento del 15,8%. En cuanto a la jurisdicción civil, los juzgados de primera instancia ingresaron 4.359 asuntos (+67,4%) pero solo resolvieron 2.326 (+7,6%). La tasa de congestión civil se disparó de 3,60 a 4,48. Los juzgados de instrucción mantuvieron una tasa de congestión estable en 1,95, pero los de violencia sobre la mujer subieron de 1,24 a 1,36, con una pendencia creciente.

La Línea: sin juzgados especializados y con tasas desbordadas

La Línea de la Concepción carece de juzgados exclusivos de familia o primera instancia. Los órganos mixtos asumen competencias múltiples, lo que eleva la tasa de congestión de forma alarmante: pasó de 5,17 a 5,28, un incremento del 2,1%. Los juzgados mixtos ingresaron 1.598 asuntos (+66,8%) y resolvieron 926 (+33,8%). La congestión civil se mantuvo en torno a 6,20. Los juzgados mixtos penales subieron de 3,60 a 4,07, mientras que el juzgado de violencia sobre la mujer alcanzó una tasa de 16,00, la más alta del distrito.

San Roque: mejora relativa, pero sin desahogo

San Roque logró contener el crecimiento de la congestión, pasando de 4,05 a 3,84 (-5,2%). Es el único partido judicial del Campo de Gibraltar que muestra una leve mejora. Los juzgados mixtos pasaron de una congestión de 4,15 a 3,62, gracias a un aumento en la resolución de asuntos. Los juzgados mixtos penales subieron de 3,95 a 4,18, mientras que el juzgado de violencia sobre la mujer se mantuvo en 2,29.