La Junta se muestra "feliz" al finalizar la huelga en Acerinox con la aprobación del convenio colectivo

Los Barrios/La consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha puesto de relieve este viernes el papel desempeñado por la administración autonómica para evitar que el conflicto de Acerinox se resolviera por la vía de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que hubiera supuesto 575 despidos en la planta de Los Barrios.

En declaraciones a los medios de comunicación, Blanco ha señalado que "hasta en tres ocasiones la empresa puso encima de la mesa ese ERE de 575 trabajadores y desde el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) se trabajó para que se retirara". "La intervención de la Consejería se debió a eso, porque ante un ERE había que trabajar para proteger el empleo. La administración no crea empleo, pero sí puede protegerlo", ha subrayado.

"Esta noche hemos dormido muy poco, pero estamos muy contentos de que el conflicto haya llegado a término", ha señalado la consejera en relación al proceso de recuento de los votos en la planta, que se prolongó hasta las tres de la mañana con un resultado de 984 votos a favor y 635 en contra.

"Es una enorme suerte que se pueda reactivar el trabajo en la planta, y que 1.800 empleos directos y 500 o 600 indirectos no se pierdan", ha resaltado la dirigente andaluza, que ha destacado "el valor el trabajo de los sindicatos y de los profesionales del CARL, que no han cejado en su empeño en estos más de 24 meses de intervención". En este sentido, ha apostillado que el CARL comenzó a monitorizar el conflicto en enero de 2023 y "han estado siguiéndolo e incentivando que las partes se siguieran sentando, que siguiera la relación, y que esa merma del empleo no se produjera".

"Han realizado un excelente trabajo. No han tenido conciliación ni vacaciones y han demostrado una implicación enorme porque este conflicto llegara a buen puerto", ha añadido la consejera.

Por su parte, el consejero de Industria y Energía, Jorge Paradela, igualmente ha mostrado este viernes sus satisfacción por el acuerdo alcanzado anoche para abandonar la huelga, y ha señalado que el acuerdo es bueno, entre otros motivos, "para el panorama industrial de Andalucía y el papel que quiere proyectar".

En declaraciones a los periodistas antes de asistir al acto de presentación en Sevilla del Centro Europeo de Innovación para la Transformación Industrial y las Emisiones (INCITE), Paradela ha dicho que el acuerdo es un motivo de "celebración" porque ha puesto fin a un "conflicto" que ha preocupado desde el primer momento a la Junta.

Tras señalar que la administración andaluza ha seguido este asunto "muy de cerca", el consejero ha indicado que siempre ha confiado en la fuerza de la negociación colectiva y en la voluntad de las partes pese a que se trata de un asunto que se ha prolongado durante mucho tiempo sin que se alcanzara el acuerdo.