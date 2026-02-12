La Junta mantiene cerrados 16 colegios en Andalucía este viernes 13 con la llegada de la borrasca Oriana
Se trata de centros ubicados en zonas de riesgo, con desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal
La borrasca Oriana también azotará el sur de Andalucía con alerta naranja por lluvias y viento de hasta 80 km/h en el Estrecho
Andalucía mantiene para este viernes, 13 de febrero de 2026, la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días.
En total son 16 los centros afectados pertenecientes a las provincias de Cádiz (8), Sevilla (5), Jaén (2) y Granada (1). En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.
CÁDIZ
Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:
- Grazalema
- Torre Alháquime
Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Jimena de la Frontera:
- IES Hozgarganta
San Martín del Tesorillo:
- IES Azahar
GRANADA
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Quéntar-Dúdar
- CPR Ribera de Aguas Blancas
JAÉN
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Linares
- IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros
- EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España
SEVILLA
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
Benacazón
- IES Virgen del Rosario
Dos Hermanas
- EI La Milagrosa
- EI Nuestra Señora de Valme
El Castillo de las Guardas
- CEIP Peña Luenga
Villaverde del Río
- CEIP Alpesa
También te puede interesar
Lo último