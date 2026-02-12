La Junta mantiene cerrados 16 colegios en Andalucía este viernes 13 con la llegada de la borrasca Oriana

Alumnos en el entorno de un centro educativo.

Andalucía mantiene para este viernes, 13 de febrero de 2026, la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días.

En total son 16 los centros afectados pertenecientes a las provincias de Cádiz (8), Sevilla (5), Jaén (2) y Granada (1). En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.

CÁDIZ

Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:

Grazalema

Torre Alháquime

Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Jimena de la Frontera:

IES Hozgarganta

San Martín del Tesorillo:

IES Azahar

GRANADA

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Quéntar-Dúdar

CPR Ribera de Aguas Blancas

JAÉN

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Linares

IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros

EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España

SEVILLA

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Benacazón

IES Virgen del Rosario

Dos Hermanas

EI La Milagrosa

EI Nuestra Señora de Valme

El Castillo de las Guardas

CEIP Peña Luenga

Villaverde del Río